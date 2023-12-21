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    Названы сроки запуска Суперлиги

    Организаторы Суперлиги начали готовить запуск турнира после положительного решения суда ЕС.

    Старт соревнований запланирован на лето 2025 года.

    • Согласно постановлению суда, «ФИФА и УЕФА злоупотребляют доминирующим положением».
    • Действия по запрету создания Суперлиги в 2021 году признаны незаконными, так как это нарушает антимонопольное законодательство.
    • На сегодняшний день в проекте Суперлиги остаются только «Реал» и «Барселона».

    Источник: твиттер журналиста AS Хоакина Марото

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3479

      Suvorov71 1 час назад

      Вот и ФИФА и УЕФА поставили на место, все делают деньги, главный двигатель спорта, возможно будут перемены по отношению к РОССИИ

      1
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      Рейтинг: +17557

      Алексей З > Suvorov71 41 минуту назад

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      1
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      Рейтинг: +1643

      Цугундeр > Suvorov71 30 минут назад

      Словоохотливо. Откуда знаки препинания у Персон ального дворецкого взялись ?))) Самообразование поставил во главу , тем самым план поставив под угрозу ?))

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