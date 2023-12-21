Названы сроки запуска Суперлиги

Вот и ФИФА и УЕФА поставили на место, все делают деньги, главный двигатель спорта, возможно будут перемены по отношению к РОССИИ
Организаторы Суперлиги начали готовить запуск турнира после положительного решения суда ЕС.
Старт соревнований запланирован на лето 2025 года.
- Согласно постановлению суда, «ФИФА и УЕФА злоупотребляют доминирующим положением».
- Действия по запрету создания Суперлиги в 2021 году признаны незаконными, так как это нарушает антимонопольное законодательство.
- На сегодняшний день в проекте Суперлиги остаются только «Реал» и «Барселона».