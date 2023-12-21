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    • В РФС ответили, пытался ли Карпин уйти из сборной России после отстранения

    В РФС ответили, пытался ли Карпин уйти из сборной России после отстранения

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, обсуждался ли вопрос ухода Валерия Карпина из сборной России после введения санкций от ФИФА и УЕФА.

    • Контракт тренера с РФС истекает следующим летом.
    • Карпин возглавляет национальную команду с июля 2021 года.
    • Он совмещает работу в сборной и «Ростове».

    – После начала отстранения [в феврале 2022 года] сколько раз он хотел уйти из сборной?

    – Ни разу. Может быть, внутри его и такие мысли были, но никогда этот вопрос не обсуждался.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1630

      Цугундeр 17 минут назад

      Если Валера во что-то ввязался.. То он заднюю не даст . Вот такой забавный человечек. В отличие от нас. От всех.

      0
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      Рейтинг: +1059

      TIMOTHY 2 часа назад

      Валера боец

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +22670

      Cleaner > TIMOTHY 1 час назад

      Валера ЗА БАБЛО ХАЛЯВНОЕ держится!!! Игр у команды нет, за результат не отвечаешь, хамишь журналистам, и при этом сидишь на ЖИРНОМ окладе. Не жизнь у Валеры, а малина! Кто же от такого ДОБРОВОЛЬНО ОТКАЖЕТСЯ???

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      Рейтинг: +59643

      MaxRnD > Cleaner 1 час назад

      (с)"Оклад жирный" по сравнению с кем ?
      И почему к моменту увольнения Черчесова на т.н. (с) "малину" желающие отсутствовали от слова совсем ?

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