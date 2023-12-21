В РФС ответили, пытался ли Карпин уйти из сборной России после отстранения

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, обсуждался ли вопрос ухода Валерия Карпина из сборной России после введения санкций от ФИФА и УЕФА.

Контракт тренера с РФС истекает следующим летом.

Карпин возглавляет национальную команду с июля 2021 года.

Он совмещает работу в сборной и «Ростове».

– После начала отстранения [в феврале 2022 года] сколько раз он хотел уйти из сборной?

– Ни разу. Может быть, внутри его и такие мысли были, но никогда этот вопрос не обсуждался.