В РФС ответили, пытался ли Карпин уйти из сборной России после отстранения

Если Валера во что-то ввязался.. То он заднюю не даст . Вот такой забавный человечек. В отличие от нас. От всех.
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, обсуждался ли вопрос ухода Валерия Карпина из сборной России после введения санкций от ФИФА и УЕФА.
- Контракт тренера с РФС истекает следующим летом.
- Карпин возглавляет национальную команду с июля 2021 года.
- Он совмещает работу в сборной и «Ростове».
– После начала отстранения [в феврале 2022 года] сколько раз он хотел уйти из сборной?
– Ни разу. Может быть, внутри его и такие мысли были, но никогда этот вопрос не обсуждался.