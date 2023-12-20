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Тикнизян рассказал, почему предпочел сборную Армении России

20 декабря 2023, 15:21
1

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян поделился, как принимал решение выступать за сборную Армении.

«Я не разговаривал с Валерием Карпиным. Мой агент и хороший друг Саша Клюев разговаривал с Валерием Георгиевичем насчет меня. И тот отвечал ему, что пусть парень терпит, пока возраст позволяет, пусть себя проявляет, если будет заслуживать, то я его вызову.

И вот в тот момент, когда мне показалось, что я действительно заслужил хотя бы попадания в расширенный список, меня не включили, и мы с Сашей договорились, что окей, давай мы до лета потерпим. Но я не смог терпеть, и я в январе этого года принял решение выступать за сборную Армении», – сказал Тикнизян на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

  • В этом сезоне Тикнизян провел 23 матча, забил 8 голов и сделал 5 ассистов.
  • «Локо» купил его у ЦСКА в 2021 году за 5,5 миллиона евро.
  • Контракт игрока с клубом действует до лета 2026-го.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Армения. Премьер-лига Локомотив Армения Россия Тикнизян Наир
Комментарии (1)
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BRO_football
1703076389
У Сборной Армении есть хоть какие-то международные матчи. И Лига Наций, и отбор на ЧЕ, и отбор на ЧМ. У Сборной России, кроме товарищеских матчей со слабыми сборными, нет ничего. Для молодого парня, который хочет играть и развиваться, выбор очевиден.
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