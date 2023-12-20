Аленичев оценил перспективы «Динамо», ЦСКА и «Локомотива» в текущем сезоне

Бывший полузащитник «Спартака», «Порту» и сборной России Дмитрий Аленичев выразил мнение, что ЦСКА не попадет в первую пятерку РПЛ по итогам нынешнего сезона.

«В заключение коротко о других наших топ-клубах. «Динамо», как уже отметил, мне нравится, там есть приличный потенциал, и при условии еще пары серьезных покупок бело-голубые способны включиться в золотую гонку – в следующем сезоне. А в этом – побьются за бронзу или даже, не исключено, за серебро.

А вот ЦСКА вряд ли впишется в битву за тройку, более того, – пусть на меня не обижаются болельщики красно-синих, – ПФК, думаю, даже не пробьется в пятерку. Однако отмечу Файзуллаева. Понятно, есть Чалов и другие неплохие ребята, но Аббос – звездочка, которая уже ярко сверкнула.

«Локомотиву» же по силам претендовать на награды, железнодорожники по игре выглядели предпочтительнее ЦСКА, особенно в конце осеннего отрезка. Правда, хочется, чтобы весной Дзюба забивал побольше, чем осенью. Мастерства ему не занимать, несмотря на возраст.

Артему не надо пробегать по 11-12 километров за матч, а следует на опыте находиться в тех зонах, где этот нападающий наиболее эффективен, – в штрафной, рядом с ней. Вот это – настоящий Дзюба», – написал Аленичев.