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  • Отношения Мбаппе и Луиса Энрике значительно ухудшились за неделю

Отношения Мбаппе и Луиса Энрике значительно ухудшились за неделю

19 декабря 2023, 12:46
4

Взаимоотношения главного тренера «Пари Сен-Жермен» Луиса Энрике и нападающего Килиана Мбаппе достигли крайне низкого уровня.

По данным L'Équipe, французский нападающий недоволен наставником по двум основными причинам.

Мбаппе не понравилось требование испанского специалиста снизить интенсивность в концовке матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (1:1). От его результата зависели выход «ПСЖ» в 1/8 финала турнира и место, которое команда займет в группе.

Также Мбаппе недоволен тем, что Энрике использует его на позиции центрального нападающего в то время, как сам игрок предпочитает играть на фланге атаки.

  • После того, как 24-летний нападающий забил гол в гостевом матче 16-го тура Лиги 1 с «Лиллем» (1:1), он не стал его праздновать, что некоторыми специалистами было расценено, как выражение протеста относительно своей позиции на поле.
  • В летнее трансферное окно неоднократно появлялась информация об интересе «Реала» к Мбаппе.

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Источник: L'Equipe
Франция. Лига 1 ПСЖ Мбаппе Килиан Энрике Луис
Комментарии (4)
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Solist345345
1702979709
Ну всё, жди отставки Луиса Энрике.
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Ziklop
1702979765
Чебурашку хотелось бы посмотреть не в комфортных условиях, а к примеру в АПЛ . думаю этого мажора там хорошо промассируют и он затухнет! но не пойдёт!
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лошадка35
1702980464
Ничоси, у них там ещё и отношения)
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моэм
1703053135
Мбаппе самодур , или самодурак ...уж не поэтому ли Карло валит из Реала ?....у Мбаппе хорошие ноги , а вот мысли исходящие из извилины , где крепятся ноги не очень .
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