Отношения Мбаппе и Луиса Энрике значительно ухудшились за неделю

Взаимоотношения главного тренера «Пари Сен-Жермен» Луиса Энрике и нападающего Килиана Мбаппе достигли крайне низкого уровня.
По данным L'Équipe, французский нападающий недоволен наставником по двум основными причинам.
Мбаппе не понравилось требование испанского специалиста снизить интенсивность в концовке матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (1:1). От его результата зависели выход «ПСЖ» в 1/8 финала турнира и место, которое команда займет в группе.
Также Мбаппе недоволен тем, что Энрике использует его на позиции центрального нападающего в то время, как сам игрок предпочитает играть на фланге атаки.
- После того, как 24-летний нападающий забил гол в гостевом матче 16-го тура Лиги 1 с «Лиллем» (1:1), он не стал его праздновать, что некоторыми специалистами было расценено, как выражение протеста относительно своей позиции на поле.
- В летнее трансферное окно неоднократно появлялась информация об интересе «Реала» к Мбаппе.
Источник: L'Equipe