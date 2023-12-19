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    • Отношения Мбаппе и Луиса Энрике значительно ухудшились за неделю

    Отношения Мбаппе и Луиса Энрике значительно ухудшились за неделю

    Взаимоотношения главного тренера «Пари Сен-Жермен» Луиса Энрике и нападающего Килиана Мбаппе достигли крайне низкого уровня.

    По данным L'Équipe, французский нападающий недоволен наставником по двум основными причинам.

    Мбаппе не понравилось требование испанского специалиста снизить интенсивность в концовке матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (1:1). От его результата зависели выход «ПСЖ» в 1/8 финала турнира и место, которое команда займет в группе.

    Также Мбаппе недоволен тем, что Энрике использует его на позиции центрального нападающего в то время, как сам игрок предпочитает играть на фланге атаки.

    • После того, как 24-летний нападающий забил гол в гостевом матче 16-го тура Лиги 1 с «Лиллем» (1:1), он не стал его праздновать, что некоторыми специалистами было расценено, как выражение протеста относительно своей позиции на поле.
    • В летнее трансферное окно неоднократно появлялась информация об интересе «Реала» к Мбаппе.

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    Источник: L'Equipe

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    Сегодня, 12:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +487

      лошадка35 1 час назад

      Ничоси, у них там ещё и отношения)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5809

      Ziklop 1 час назад

      Чебурашку хотелось бы посмотреть не в комфортных условиях, а к примеру в АПЛ .
      думаю этого мажора там хорошо промассируют и он затухнет! но не пойдёт!

      0
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      Рейтинг: +966

      Solist345345 1 час назад

      Ну всё, жди отставки Луиса Энрике.

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