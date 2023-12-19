Отношения Мбаппе и Луиса Энрике значительно ухудшились за неделю

Взаимоотношения главного тренера «Пари Сен-Жермен» Луиса Энрике и нападающего Килиана Мбаппе достигли крайне низкого уровня.

По данным L'Équipe, французский нападающий недоволен наставником по двум основными причинам.

Мбаппе не понравилось требование испанского специалиста снизить интенсивность в концовке матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (1:1). От его результата зависели выход «ПСЖ» в 1/8 финала турнира и место, которое команда займет в группе.

Также Мбаппе недоволен тем, что Энрике использует его на позиции центрального нападающего в то время, как сам игрок предпочитает играть на фланге атаки.