Российский тренер оценил готовность Сперцяна выступать в Европе

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин считает, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прибавил в этом году во всех компонентах игры.

«Сперцян – один из лидеров «Краснодара», он ведет игру команды. Без него уже сложно представить «Краснодар». Видно, что он уже повзрослел, оброс мышцами. В общем, Эдуард сильно прибавил в этом году во всех компонентах. Думаю, Сперцян уже готов к тому, чтобы играть в Европе. Но самое главное, чтобы он уехал туда и играл, а не просто сидел на лавке», – сказал Силкин.