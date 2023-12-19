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  • Российский тренер оценил готовность Сперцяна выступать в Европе

Российский тренер оценил готовность Сперцяна выступать в Европе

19 декабря 2023, 09:30
1

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин считает, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прибавил в этом году во всех компонентах игры.

«Сперцян – один из лидеров «Краснодара», он ведет игру команды. Без него уже сложно представить «Краснодар». Видно, что он уже повзрослел, оброс мышцами. В общем, Эдуард сильно прибавил в этом году во всех компонентах. Думаю, Сперцян уже готов к тому, чтобы играть в Европе. Но самое главное, чтобы он уехал туда и играл, а не просто сидел на лавке», – сказал Силкин.

  • На счету Сперцяна 8 забитых мячей и 2 результативные передачи в 18 матчах нынешнего сезона РПЛ.
  • В прошлом сезоне он сделал 12 передачи и стал лучшим ассистентом чемпионата России.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Сперцян Эдуард Силкин Сергей
Комментарии (1)
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Январь 59
1702975814
Забудьте вы про Европу. АПЛ уже закрыла дорогу игрокам с Российским гражданством. Миранчук выходит только на замену, Захарян выходит через раз. Один только Головин(благодаря тому что хозяева клуба русские) играет в основе, но три года тащил Монако из зоны вылета. Европа на грани катастрофического экономического кризиса. Не будет там никакого футбола. Все лучшие уедут в Арабские страны и Китай.
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