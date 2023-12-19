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    • Российский тренер оценил готовность Сперцяна выступать в Европе

    Российский тренер оценил готовность Сперцяна выступать в Европе

    Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин считает, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прибавил в этом году во всех компонентах игры.

    «Сперцян – один из лидеров «Краснодара», он ведет игру команды. Без него уже сложно представить «Краснодар». Видно, что он уже повзрослел, оброс мышцами. В общем, Эдуард сильно прибавил в этом году во всех компонентах. Думаю, Сперцян уже готов к тому, чтобы играть в Европе. Но самое главное, чтобы он уехал туда и играл, а не просто сидел на лавке», – сказал Силкин.

    • На счету Сперцяна 8 забитых мячей и 2 результативные передачи в 18 матчах нынешнего сезона РПЛ.
    • В прошлом сезоне он сделал 12 передачи и стал лучшим ассистентом чемпионата России.

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    Источник: «РБ Спорт»

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