Ивич: «В РПЛ сейчас выступает много молодых талантов»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич оценил изменения в РПЛ в связи с отъездом легионеров.

«Многие легионеры уехали еще два года назад – конечно, это дало больше возможностей молодым российским футболистам. На первый план вышла работа с молодыми игроками, воспитанниками местных ДЮСШ. Так что в РПЛ сейчас выступает много молодых талантов.

Несмотря на это, РПЛ остается сильной – в ней по-прежнему есть иностранные футболисты со всех концов света. Легких игр в России не бывает», – сказал Ивич.