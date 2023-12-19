Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    Ивич: «В РПЛ сейчас выступает много молодых талантов»

    Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич оценил изменения в РПЛ в связи с отъездом легионеров.

    «Многие легионеры уехали еще два года назад – конечно, это дало больше возможностей молодым российским футболистам. На первый план вышла работа с молодыми игроками, воспитанниками местных ДЮСШ. Так что в РПЛ сейчас выступает много молодых талантов.

    Несмотря на это, РПЛ остается сильной – в ней по-прежнему есть иностранные футболисты со всех концов света. Легких игр в России не бывает», – сказал Ивич.

    • «Краснодар» лидирует в РПЛ с 38 очками после 18 матчей.
    • Ивич руководит клубом с января.

    Новости по теме
    Ивич назвал число позиций в «Краснодаре», на которые будут искать усиление зимой
    Кривцов рассказал, что изменилось в игре «Краснодара» при Ивиче 2
    Хабиб сфотографировался с Галицким и Ивичем после победы «Краснодара» над ЦСКА
    Источник: Hot Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:19
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+