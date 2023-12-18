Аленичев определил самые интересные пары 1/8 финала Лиги чемпионов

Дмитрий Аленичев высказался о результатах жеребьевки плей-офф ЛЧ.

«В некоторых парах победители заранее предсказуемы. Мне лично наиболее интересны два противостояния: «Наполи» – «Барселона» и «Порту» – «Арсенал».

С «Порту» у меня связаны прекрасные воспоминания. А в итальянско-испанской паре что в Неаполе, что в Барселоне намечаются интереснейшие матчи», – заявил Аленичев.