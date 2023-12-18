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  • Аленичев определил самые интересные пары 1/8 финала Лиги чемпионов

Аленичев определил самые интересные пары 1/8 финала Лиги чемпионов

18 декабря 2023, 16:50

Дмитрий Аленичев высказался о результатах жеребьевки плей-офф ЛЧ.

«В некоторых парах победители заранее предсказуемы. Мне лично наиболее интересны два противостояния: «Наполи» – «Барселона» и «Порту» – «Арсенал».

С «Порту» у меня связаны прекрасные воспоминания. А в итальянско-испанской паре что в Неаполе, что в Барселоне намечаются интереснейшие матчи», – заявил Аленичев.

  • Первые матчи 1/8 финала ЛЧ пройдут 13, 14, 20 и 21 февраля 2024 года.
  • Ответные игры запланированы на 5, 6, 12 и 13 марта.
  • Действующий победитель турнира – «Манчестер Сити».

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Источник: «Чемпионат»
Лига чемпионов Аленичев Дмитрий
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