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    • Аленичев определил самые интересные пары 1/8 финала Лиги чемпионов

    Аленичев определил самые интересные пары 1/8 финала Лиги чемпионов

    Дмитрий Аленичев высказался о результатах жеребьевки плей-офф ЛЧ.

    «В некоторых парах победители заранее предсказуемы. Мне лично наиболее интересны два противостояния: «Наполи» – «Барселона» и «Порту» – «Арсенал».

    С «Порту» у меня связаны прекрасные воспоминания. А в итальянско-испанской паре что в Неаполе, что в Барселоне намечаются интереснейшие матчи», – заявил Аленичев.

    • Первые матчи 1/8 финала ЛЧ пройдут 13, 14, 20 и 21 февраля 2024 года.
    • Ответные игры запланированы на 5, 6, 12 и 13 марта.
    • Действующий победитель турнира – «Манчестер Сити».

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    Источник: «Чемпионат»

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