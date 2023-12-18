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    • Семак сказал, стоит ли Пиняеву ехать в лигу не из топ-5 Европы

    Семак сказал, стоит ли Пиняеву ехать в лигу не из топ-5 Европы

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном уходе нападающего Сергея Пиняева из «Локомотива».

    «Есть ли смысл Пиняеву ехать в чемпионаты не из топ-5 Европы? Смотря куда, и зовут ли. Если мы берем «Фенербахче» или «Галатасарай», это шикарные команды, которые очень серьезного уровня по европейским меркам, конечно, приглашение туда нужно заслужить.

    Уехал туда Шиманьски, который был одним из лидеров «Динамо», выделялся в нашем чемпионате, поехал туда, это тоже хороший уровень. Две-три команды, которые в Турции, они хорошо играют в Европе, конечно, можно [ехать туда]. Если есть желание и есть спрос.

    Что касается Саудовской Аравии, то на сегодняшний день немножко другой чемпионат. Туда приезжают игроки для того, чтобы заключить выгодный, хороший контракт. Если у игрока есть цель и задача заработать себе за свою спортивную карьеру, то, конечно, почему нет? Если есть предложение из Саудовской Аравии, то надо ехать», – сказал Семак.

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    Источник: YouTube-канал Let's Talk MGIMO

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    Сегодня, 12:29
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4849

      Snek 1 час назад

      Куда ему ехать то? Он в Локомотиве то не блещет.

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      Рейтинг: +6913

      Питерский князь 1 час назад

      Ехать туда, повторить судьбу Захаряна.

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