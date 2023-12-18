Мбаппе поднялся на одну позицию в топ-10 лучших бомбардиров чемпионата Франции

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе вышел на чистое девятое место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионата Франции. В матче 16-го тура Лиги 1 с «Лиллем» он реализовал пенальти на 66-й минуте. Игра закончилась вничью 1:1.
Мбаппе забил 180-й гол в чемпионате Франции и обошел Карлоса Бьянчи и Гуннара Андерссона, у которых по 179 забитых мячей. До этого три игрока делили 9-11 места в списке.
- У занимающего восьмое место Флери Ди Налло 187 голов.
- Лучшим бомбардиром в истории чемпионата Франции является Дельe Оннис, у которого 299 голов.
Источник: «Бомбардир»