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    Быстров одним словом оскорбил ФИФА и УЕФА

    Бывшему игроку сборной России Владимиру Быстрову не нравится, что ФИФА и УЕФА отстранили Россию от международных турниров.

    – Не кажется ли вам, что УЕФА и ФИФА – непоследовательные организации? Нас отстранили от участия в их турнирах, а Израиль и Палестину – нет.

    – Меня эти организации не интересуют. Я в России.

    – Но мы нигде не играем.

    – Ну, отстранили нас. Нам плакать теперь?

    – Они нас лишили главных европейских турниров.

    Мудаки они, вот что я могу сказать.

    • Россия отстранена с февраля 2022 года.
    • Сборная проводит только товарищеские матчи.
    • Ближайший матч сборной России должен состояться в марте против Сербии.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +602

      aldo conte 17 минут назад

      Ругаться и хамить мы умеем, нам бы еще научится жить мирно с соседями, уважать международное право и не считать себя самими умными и великими.

      1
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      Рейтинг: +131

      Владимир-Филиппов-vkontak > aldo conte 3 минуты назад

      Какое "международное право", дурачок? Нет уже никакого международного права. Есть только право у пиндосов делать то, что им выгодно. Бомбить Югославию им можно, а также Сирию, Ирак... Ну и Донбасс тоже можно. А у России по их логике никаких прав нет.
      Поэтому про уважение не надо. Русский человек может долго терпеть несправедливость, но потом об этом пожалеют все, кто эту несправедливость допустил.

      0
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      Рейтинг: +6297

      ПалкоВводецъ (returned) 31 минуту назад

      Какое же лицемерие. Скажем нет расизму - один из лозунгов ФИФА - говорили они. Ага…!
      Гыгыгы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3320

      ScarlettOgusania 51 минуту назад

      в ФИФА и УЕФА скорее всего не поняли Володьку, надо было на английском "оскорблять")

      1
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      Рейтинг: +6297

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Коротко и ясно от Хавчика. Краткость сестра таланта. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +1573

      Цугундeр 1 час назад

      " Быстрый, дерзкий, как пуля резкий! " Володя форевер....

      4
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      Рейтинг: +37265

      VVM1964 1 час назад

      Представляю, как обиделись и оскорбились в ФИФА и УЭФА !!! )))

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