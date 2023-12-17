Быстров одним словом оскорбил ФИФА и УЕФА

Бывшему игроку сборной России Владимиру Быстрову не нравится, что ФИФА и УЕФА отстранили Россию от международных турниров.

– Не кажется ли вам, что УЕФА и ФИФА – непоследовательные организации? Нас отстранили от участия в их турнирах, а Израиль и Палестину – нет.

– Меня эти организации не интересуют. Я в России.

– Но мы нигде не играем.

– Ну, отстранили нас. Нам плакать теперь?

– Они нас лишили главных европейских турниров.

– Мудаки они, вот что я могу сказать.

Россия отстранена с февраля 2022 года.

Сборная проводит только товарищеские матчи.

Ближайший матч сборной России должен состояться в марте против Сербии.

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