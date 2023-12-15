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    • Мостовой: «Я забил больше многих команд вместе взятых и однозначно вхожу в список лучших»

    Мостовой: «Я забил больше многих команд вместе взятых и однозначно вхожу в список лучших»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отметил свои заслуги.

    «Елки-палки, я однозначно вхожу в список лучших в истории российского футбола – у меня голов за карьеру больше, чем у многих команд вместе взятых. Еще бы я не был в списке! Кому и сколько я забивал!» – сказал Мостовой.

    • Больше всего матчей в карьере Мостовой провел за «Сельту» (235 матчей в чемпионате Испании, 54 гола).
    • Игрок дважды брал чемпионство со «Спартаком».
    • За сборную СССР, СНГ, России Мостовой провел 65 матчей, забил 13 голов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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