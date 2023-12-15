Мостовой: «Я забил больше многих команд вместе взятых и однозначно вхожу в список лучших»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отметил свои заслуги.

«Елки-палки, я однозначно вхожу в список лучших в истории российского футбола – у меня голов за карьеру больше, чем у многих команд вместе взятых. Еще бы я не был в списке! Кому и сколько я забивал!» – сказал Мостовой.