Мостовой: «Я забил больше многих команд вместе взятых и однозначно вхожу в список лучших»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отметил свои заслуги.
«Елки-палки, я однозначно вхожу в список лучших в истории российского футбола – у меня голов за карьеру больше, чем у многих команд вместе взятых. Еще бы я не был в списке! Кому и сколько я забивал!» – сказал Мостовой.
- Больше всего матчей в карьере Мостовой провел за «Сельту» (235 матчей в чемпионате Испании, 54 гола).
- Игрок дважды брал чемпионство со «Спартаком».
- За сборную СССР, СНГ, России Мостовой провел 65 матчей, забил 13 голов.
Источник: «РБ Спорт»