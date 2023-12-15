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Сабитов: «Однажды Карпин помог мне своими связями»

15 декабря 2023, 15:02

Бывший полузащитник «Спартака» Ренат Сабитов рассказал, как его однажды выручил экс-тренер команды Валерий Карпин.

«Как-то Карпин и врач «Спартака» сильно мне помогли. Надо было урегулировать одну ситуацию. Валерий Георгиевич подошeл с пониманием, и Вадим Олегович – тоже. Я с большой благодарностью отношусь к этому человеку. Он взял меня за руку в той ситуации, отвeз куда надо. Я был ни при чeм, но был ответственным лицом. Сказал это Валерию Георгиевичу и Вадиму Олеговичу – они всe равно не отказали в помощи. Благодаря им и решили эту ситуацию.

Они помогли связями, договорились. Мы приехали и честно рассказали всю историю. Я до сих пор уверен, что правда была на нашей стороне. Но мы считаем так, а там считали по-другому. Главное, что всe обошлось без последствий.

В чeм было дело? Всe как всегда из-за машин. На всe было разрешение, но ситуация вызывала опасения. Меня в этот момент там не было – я спал дома. Но я мог пострадать. У меня была Audi, которую мне выдал клуб, а я еe дал друзьям. Машина была на мне, так что за всe отвечал я. То есть я не был за рулeм, но был причастен. Первым делом меня спросили, замешан ли клуб. Но он не был причастен к этой истории, так как ответственность нeс только я», – рассказал Сабитов.

  • Ренат был в «Спартаке» в 2007-2011 годах.
  • У Сабитова за команду 64 матча, 4 ассиста.
  • Ренат сейчас работает в штабе «Космоса» из Долгопрудного (Вторая лига).

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Сабитов Ренат Карпин Валерий
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