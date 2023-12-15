В пятницу, 15 декабря, в 23:00 по московскому времени «Монако» сыграет с «Лионом» в рамках 16-го тура чемпионата Франции по футболу.
«Монако»
«Монако» с 30 баллами занимает 3 место в турнирной таблице. Команда выиграла 9 матчей, 3 раза сыграла вничью и потерпела 3 поражения. Монегаски забили 31 гол и пропустили 20 мячей. Команда отстает от лидирующего «ПСЖ» на шесть баллов.
«Лион»
Подопечные тренера из Лиона, имея 10 очков, занимают последнее, 18 место в чемпионате. В 15 турах команда одержала 2 победы, 4 раза сыграла вничью и потерпела 9 поражений. Лионцы забили 14 голов и пропустили 27 мячей.
Личные встречи
В прошлых пяти очных встречах между «Монако» и «Лионом» были зафиксированы следующие результаты:
- 19.05.2023 «Лион» – «Монако» 3:1;
- 11.09.2022 «Монако» – «Лион» 2:1;
- 05.02.2022 «Монако» – «Лион» 2:0;
- 16.10.2021 «Лион» – «Монако» 2:0;
- 02.05.2021 «Монако» – «Лион» 2:3.
Прогноз на матч «Монако» – «Лион»
Монегаски дома не проигрывают на протяжении четырех последних матчей. Команда наколотила девять голов и пропустила только три мяча. «Лион» в последних пяти матчах на выезде одержал победу над «Ренном» – 1:0. Однако это успех почти месячной давности. В декабре команда в упорной борьбе проиграла «Лансу» (2:3) и «Марселю» (0:3). Наш прогноз – победа «Монако» (1.67).