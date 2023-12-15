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    «Монако» – «Лион»: прогноз на матч 16 тура Лиги 1, 15 декабря

    В пятницу, 15 декабря, в 23:00 по московскому времени «Монако» сыграет с «Лионом» в рамках 16-го тура чемпионата Франции по футболу.

    «Монако»

    «Монако» с 30 баллами занимает 3 место в турнирной таблице. Команда выиграла 9 матчей, 3 раза сыграла вничью и потерпела 3 поражения. Монегаски забили 31 гол и пропустили 20 мячей. Команда отстает от лидирующего «ПСЖ» на шесть баллов.

    «Лион»

    Подопечные тренера из Лиона, имея 10 очков, занимают последнее, 18 место в чемпионате. В 15 турах команда одержала 2 победы, 4 раза сыграла вничью и потерпела 9 поражений. Лионцы забили 14 голов и пропустили 27 мячей.

    Личные встречи

    В прошлых пяти очных встречах между «Монако» и «Лионом» были зафиксированы следующие результаты:

    • 19.05.2023 «Лион» – «Монако» 3:1;
    • 11.09.2022 «Монако» – «Лион» 2:1;
    • 05.02.2022 «Монако» – «Лион» 2:0;
    • 16.10.2021 «Лион» – «Монако» 2:0;
    • 02.05.2021 «Монако» – «Лион» 2:3.

    Прогноз на матч «Монако» – «Лион»

    Монегаски дома не проигрывают на протяжении четырех последних матчей. Команда наколотила девять голов и пропустила только три мяча. «Лион» в последних пяти матчах на выезде одержал победу над «Ренном» – 1:0. Однако это успех почти месячной давности. В декабре команда в упорной борьбе проиграла «Лансу» (2:3) и «Марселю» (0:3). Наш прогноз – победа «Монако» (1.67).

    Источник: Бомбардир

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