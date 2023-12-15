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    • Лига Европы. Ассист Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Ракув» (4:0), «Арис» с Кокориным проиграл «Спарте» (1:3) и вылетел

    Лига Европы. Ассист Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Ракув» (4:0), «Арис» с Кокориным проиграл «Спарте» (1:3) и вылетел

    Завершились еще несколько матчей 6-го тура группового этапа Лиги Европы-2023/24.

    «Аталанта» на выезде крупно победила польский «Ракув» – 4:0. Алексей Миранчук вышел в старте и был заменен на 89-й минуте. В его активе голевая передача.

    «Арис» дома проиграл пражской «Спарте» – 1:3. Александр Кокорин появился на поле в основном составе и отыграл до 85-й минуты. Киприоты стали последними в квартете и вылетели из еврокубков.

    Лига Европы. Группа C. 6-й тур

    Арис (Кипр) – Спарта (Чехия) – 1:3 (0:3)

    Голы: 0:1 – Кухта, 4; 0:2 – Бирманчевич, 11; 0:3 – Бирманчевич, 45+1; 1:3 – Бенгтссон, 84.

    Лига Европы. Группа D. 6-й тур

    Ракув (Польша) – Аталанта (Италия) – 0:4 (0:2)

    Голы: 0:1 – Муриэль, 14; 0:2 – Бонфанти, 26; 0:3 – Муриэль, 72; 0:4 – Де Кетеларе, 90+2.

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    Источник: «Бомбардир»

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