Сычев объяснил, в чем состоит польза Дзюбы для «Локомотива»

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычев оценил влияние нападающего «железнодорожников» Артема Дзюбы на результаты команды в первой части сезона Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Безусловно, Дзюба – лидер «Локомотива» не только на поле, но и в раздевалке. Команда зависит от него, но и без Артема Галактионов строит интересную схему игры, атакующего плана. Дзюба – важная часть команды. Но думаю, что никому из футболистов нельзя сказать, что он самая главная часть команды, потому что сама команда есть основная история.

Упала результативность у него? Он действует очень полезно на поле, не надо смотреть на цифры. В подыгрыше, укрывании мяча и в снабжении партнeров он очень хорош, не надо на этом зацикливаться. Дзюба приносит огромную пользу команде, можно вспомнить его голевую передачу на Тикнизяна. Он все отлично делает на поле.

Конкуренция с Сулеймановым? Схема под каждого соперника разная, хорошо, когда есть разноплановые два форварда хорошего качества», – сказал Сычев.