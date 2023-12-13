Смотреть прямую трансляцию матча «РБ Лейпциг» и «Янг Бойз», 6 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 декабря 2023 года в 20:45 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«РБ Лейпциг»: Бласвих, Раум, Лукеба, Симакан, Хенрихс, Форсберг, Кампль, Шлагер, Симонс, Поульсен, Опенда.
Главный тренер: Марко Розе
«Янг Бойз»: Рачоппи, Гарсия, Бенито, Камара, Аменда, Джанко, Угринич, Лаупер, Ньяссе, Элиа, Иттен.
Главный тренер: Рафаэль Вики
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «РБ Лейпциг» – «Янг Бойз»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Футбол 1».
- Игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: Спортбокс