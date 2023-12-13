Черданцев рассказал, как относится к хейтерам

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев раскрыл свое отношение к недоброжелателям.

– Я на этих людей, хейтеров, не обращаю внимания. Их – нет. Реакция подписчика, пользователя интернета – это же просто кнопка. Что и кто за ней скрывается, мы не знаем. Этот же человек может подойти ко мне, сфотографироваться, что-то еще. Обращать внимание на лайки и дизлайки в интернете я давно перестал. Людей, которые их ставят, нет, они не существуют. Это всего лишь интернет.

– Но есть же такие, кто радуется, когда кому-то плохо?

– Ну, слушайте, интернет – это книга жалоб и предложений. Если кому-то скучно и делать нечего, он тычет кнопки в интернете. Лучше почитать книжку или посмотреть хорошую футбольную трансляцию. И полезнее.