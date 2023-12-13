Руководство «Зенита» рассказало, чем занимается Вендел в Бразилии

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию с полузащитником команды Венделом.
– Летом «Зенит» давал Венделу разрешение на поиск нового клуба. Есть ли такое сейчас?
– Так не работает система. Желающие клубы должны обратиться в «Зенит» и в случае достижения договоренности начинается согласование личных условий. Так работает рынок. Сами себе игроки клубы не ищут, если только они не свободные агенты.
– В «Зенит» обращений по Венделу не было?
– Нет. Поэтому все, что публикуется, – злонамеренные слухи. Вендел отдыхает в Бразилии и набирается сил. Он находится в контакте с клубом.
- Ранее появились сведения о желании Вендела вернуться в Бразилию и выступать за «Фламенго».
- Полузащитник играет за «Зенит» с 2020 года. Действующий контракт игрока в клубом истекает после сезона-2026/27.
- В 18 матчах текущего сезона бразильский полузащитник отметился четырьмя голами и шестью результативными пасами.
Источник: «Спорт-Экспресс»