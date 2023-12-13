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    Карпин и Осинькин могли возглавить «Динамо»

    Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин рассказал о кандидатах на пост главного тренера команды, которые рассматривались после ухода Сандро Шварца в июне 2022 года.

    «У «Крыльев Советов» хороший стадион и отличный тренер, он хозяйственник. Думаю, если бы ему вернули игроков, которых у них выкупили, они стали бы чемпионами страны. Когда не получилось со Шварцем, мы рассматривали варианты с Карпиным и Осинькиным, но остановились на Личке. И, думаю, не ошиблись», – сказал Степашин.

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    Источник: «РИА Новости»

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