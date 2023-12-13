Новый стадион «Алании», вероятно, не успеют сделать к процедуре лицензирования для РПЛ

«Алания» может вновь получить отказ на участие в РПЛ даже в случае завоевания права на повышение из Первой лиги. По данным Metaratings.ru, шансов, что новый стадион владикавказского клуба успеют возвести к моменту процедуры лицензирования, очень мало.

Кроме того, несколько раз сокращалась планируемая вместимость стадиона. Сейчас она составляет лишь 12,5 тысяч зрителей, хотя изначально планировалось, что арена сможет принимать более 30 тысяч болельщиков