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    • Новый стадион «Алании», вероятно, не успеют сделать к процедуре лицензирования для РПЛ

    Новый стадион «Алании», вероятно, не успеют сделать к процедуре лицензирования для РПЛ

    «Алания» может вновь получить отказ на участие в РПЛ даже в случае завоевания права на повышение из Первой лиги. По данным Metaratings.ru, шансов, что новый стадион владикавказского клуба успеют возвести к моменту процедуры лицензирования, очень мало.

    Кроме того, несколько раз сокращалась планируемая вместимость стадиона. Сейчас она составляет лишь 12,5 тысяч зрителей, хотя изначально планировалось, что арена сможет принимать более 30 тысяч болельщиков

    • В прошлом сезоне «Алания» не был допущена до участия в стыковых матчах за право играть в РПЛ из-за проблем со стадионом.
    • Сейчас клуб занимает шестое место в Первой лиге с 32 очками после 20 матчей.

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    Источник: Metaratings.ru

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    13.12.2023 12:51
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +103343

      zigbert 13 декабря, 19:11

      И какой смысл им теперь бороться за попадание в РПЛ. Калешин от такой новости явно не в восторге.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      PHILADELPHIA 0001 13 декабря, 13:34

      Стыдобища ежегодная

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5784

      Ziklop 13 декабря, 12:59

      однако воровство на первом месте! сколько можно его строить? прям как у нас в Питере пилят и пилят сцу.ки.
      у нас кстати пилили московские фирмы бабло! это для любителей звиздеть!

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