В «Ахмате» рассказали о планах на зимнее трансферное окно

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газаев сообщил о предстоящих изменениях в составе команды.
«Усиления и изменения в команде будут. Ряд футболистов, скорее всего, клуб покинет. Что касается трансферной политики, то не менее четырех позиций в команде должны обновиться. В этом направлении ведется активная работа.
Наш клуб намерен продлить контракты с [Артемом] Тимофеевым, [Дарко] Тодоровичем и еще некоторыми футболистами. С рядом игроков уже идут переговоры по продлению соглашения. Что касается контракта [Мирослава] Богосаваца, то он еще действует полтора года», – сказал Газаев.
- «Ахмат» занимает 13-е место в РПЛ с 17 очками после 18 туров.
- Ранее Газаев сообщил, что Мирослав Ромащенко продолжит работу в качестве главного тренера команды.
Источник: Sport24