В «Ахмате» рассказали о планах на зимнее трансферное окно

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газаев сообщил о предстоящих изменениях в составе команды.

«Усиления и изменения в команде будут. Ряд футболистов, скорее всего, клуб покинет. Что касается трансферной политики, то не менее четырех позиций в команде должны обновиться. В этом направлении ведется активная работа.

Наш клуб намерен продлить контракты с [Артемом] Тимофеевым, [Дарко] Тодоровичем и еще некоторыми футболистами. С рядом игроков уже идут переговоры по продлению соглашения. Что касается контракта [Мирослава] Богосаваца, то он еще действует полтора года», – сказал Газаев.