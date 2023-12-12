Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Будущее Джикии в «Спартаке», Ибрагимович вернулся в «Милан», Роналду сравнялся с лучшим бомбардиром мира и другие новости

    Будущее Джикии в «Спартаке», Ибрагимович вернулся в «Милан», Роналду сравнялся с лучшим бомбардиром мира и другие новости

    В «Спартаке» прокомментировали будущее Джикии в команде

    «Зенит» готовит предложение по трансферу защитника «Сан-Паулу»

    Сперцян ответил, возможен ли его зимний уход из «Краснодара»

    42-летний Ибрагимович вернулся в «Милан»

    В Саудовской Аравии заявили о готовности приглашать российских футболистов, но при одном условии

    «Палмейрас» не уверен в платежеспособности «Зенита»

    Роналду забил 50-й гол в 2023 году и догнал лучшего бомбардира мира

    Президент турецкого клуба избил судью – конфликт произошел после гола форварда ЦСКА

    «Спартак» рассматривает трех кандидатов на пост спортивного директора

    Парикмахер Вендела анонсировал переход игрока «Зенита» в бразильский клуб

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:15
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+