В Саудовской Аравии заявили о готовности приглашать российских футболистов, но при одном условии

Член парламента Саудовской Аравии Гази бин Фейсал бин Закр оценил вероятность появления в саудовском чемпионате игроков из России.

«Если футболисты из России могут составить конкуренцию своим коллегам из других стран, они должны быть уверены, что двери в клубы Саудовской Аравии для них открыты.

Вопрос только лишь сегодняшнего рынка: если кто-то играет хорошо, забивает голы или отличается пониманием игры, он может рассчитывать на место в составе саудовских команд.

У нас есть представители многих стран, поэтому открыты для спортивных контактов с россиянами. Вопрос только лишь в тех футболистах, готовых выступать на хорошем уровне. Религиозная принадлежность в данном случае не играет роли», – сказал парламентарий.

В Саудовской Аравии играют экс-футболисты РПЛ Малком, Соломон Кверквелия, Гжегож Крыховяк и другие.

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