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  • В Саудовской Аравии заявили о готовности приглашать российских футболистов, но при одном условии

В Саудовской Аравии заявили о готовности приглашать российских футболистов, но при одном условии

11 декабря 2023, 16:50
10

Член парламента Саудовской Аравии Гази бин Фейсал бин Закр оценил вероятность появления в саудовском чемпионате игроков из России.

«Если футболисты из России могут составить конкуренцию своим коллегам из других стран, они должны быть уверены, что двери в клубы Саудовской Аравии для них открыты.

Вопрос только лишь сегодняшнего рынка: если кто-то играет хорошо, забивает голы или отличается пониманием игры, он может рассчитывать на место в составе саудовских команд.

У нас есть представители многих стран, поэтому открыты для спортивных контактов с россиянами. Вопрос только лишь в тех футболистах, готовых выступать на хорошем уровне. Религиозная принадлежность в данном случае не играет роли», – сказал парламентарий.

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Источник: «Р-Спорт»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига
Комментарии (10)
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vmonomah17
1702306452
В Саудовской Аравии заявили о готовности приглашать российских футболистов, но при одном условии: они должны уметь играть в футбол))))
Ответить
BRO_football
1702307425
Клубы Саудовской Аравии могут купить Роналду, Месси или Мбаппе! Зачем им российские футболисты?
Ответить
Garrincha58
1702309078
наш футбол уже нигде не котируется
Ответить
saf05
1702310843
На Кубе наши будут хорошо смотреться, но там денег не платят
Ответить
zigbert
1702311484
Кого попало туда не возьмут, иначе деньги на ветер.
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