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    • В Саудовской Аравии заявили о готовности приглашать российских футболистов, но при одном условии

    В Саудовской Аравии заявили о готовности приглашать российских футболистов, но при одном условии

    Член парламента Саудовской Аравии Гази бин Фейсал бин Закр оценил вероятность появления в саудовском чемпионате игроков из России.

    «Если футболисты из России могут составить конкуренцию своим коллегам из других стран, они должны быть уверены, что двери в клубы Саудовской Аравии для них открыты.

    Вопрос только лишь сегодняшнего рынка: если кто-то играет хорошо, забивает голы или отличается пониманием игры, он может рассчитывать на место в составе саудовских команд.

    У нас есть представители многих стран, поэтому открыты для спортивных контактов с россиянами. Вопрос только лишь в тех футболистах, готовых выступать на хорошем уровне. Религиозная принадлежность в данном случае не играет роли», – сказал парламентарий.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +666

      saf05 8 минут назад

      На Кубе наши будут хорошо смотреться, но там денег не платят

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18235

      Garrincha58 37 минут назад

      наш футбол уже нигде не котируется

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12729

      BRO_football 1 час назад

      Клубы Саудовской Аравии могут купить Роналду, Месси или Мбаппе! Зачем им российские футболисты?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1773

      vmonomah17 1 час назад

      В Саудовской Аравии заявили о готовности приглашать российских футболистов, но при одном условии: они должны уметь играть в футбол))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +461

      !ce man > vmonomah17 48 минут назад

      Жаль,но у нас таких нет.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3874

      FRZZ 1 час назад

      Так проблема только в одном, российские игроки не тянут даже на чемпионат Саудовской Аравии.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8589

      BarStep > FRZZ 1 час назад

      «даже»., ну как-то покоробило.. А что тебя так смутило в чемпионате СА? Присутствие там Роналду, Бензема и К*? Всё просто - здоровая конкуренция! Как в любой лиге, АПЛ это, или РПЛ, или СА

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3874

      FRZZ > BarStep 1 час назад

      По твоему есть в РПЛ игрок способный выиграть конкуренцию у Бензема, Роналду или Малкома и т.д.?

      1
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