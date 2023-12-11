«Палмейрас» не уверен в платежеспособности «Зенита»

Ну как дети малые... Не с латинскими наркошами дела всё таки имеют! Тут миллиардные закладки сныканы, - в недрах. Пол мира на этой иголке сидят. А они о каких-то 15-18 млн. европейских фантиках забеспокоились.
«Палмейрас» требует от «Зенита» банковские гарантии перевода денег за трансфер Артура.
Сообщалось, что клубы уже согласовали переход правого вингера за 15+3 миллионов евро.
Однако бразильцы не уверены в платежеспособности «Зенита» на фоне антироссийских санкций.
«Палмейрас» настаивает на включении в соглашение по Артуру специальных пунктов, чтобы избежать неисполнения обязательств и просрочек платежей.
Более того, юристы в Бразилии работают над тем, чтобы оплата производилась не через российские банки во избежание рисков.
- В марте «Палмейрас» выкупил Артура за 8 млн евро.
- С тех пор он забил 10 голов и сделал 2 ассиста в 43 матчах.