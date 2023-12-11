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    «Палмейрас» не уверен в платежеспособности «Зенита»

    «Палмейрас» требует от «Зенита» банковские гарантии перевода денег за трансфер Артура.

    Сообщалось, что клубы уже согласовали переход правого вингера за 15+3 миллионов евро.

    Однако бразильцы не уверены в платежеспособности «Зенита» на фоне антироссийских санкций.

    «Палмейрас» настаивает на включении в соглашение по Артуру специальных пунктов, чтобы избежать неисполнения обязательств и просрочек платежей.

    Более того, юристы в Бразилии работают над тем, чтобы оплата производилась не через российские банки во избежание рисков.

    • В марте «Палмейрас» выкупил Артура за 8 млн евро.
    • С тех пор он забил 10 голов и сделал 2 ассиста в 43 матчах.

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    Источник: UOL Esporte

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    Сегодня, 22:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2178

      DMитрий 36 минут назад

      Ну как дети малые... Не с латинскими наркошами дела всё таки имеют! Тут миллиардные закладки сныканы, - в недрах. Пол мира на этой иголке сидят. А они о каких-то 15-18 млн. европейских фантиках забеспокоились.

      2
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      Рейтинг: +396

      WILDLING_HRUNDEL 45 минут назад

      Не уверен,не обгоняй) Что вы там нищеброды,в чём не уверены!)

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