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В «Спартаке» прокомментировали будущее Джикии в команде

11 декабря 2023, 10:50
47

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопросы о будущем в команде защитника Георгия Джикии.

– Какова ситуация с будущим Георгия Джикии – до того момента, когда он может вести переговоры с другими клубами, осталось около месяца.

– На данный момент переговоры не проходили.

– У вас пока нет решения или переговоры пройдут?

– Пройдут.

  • В этом сезоне Джикия провел за «Спартак» 9 матчей во всех соревнованиях.
  • Действующий контракт 30-летнего защитника с красно-белыми истекает в июне 2024 года.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий
Комментарии (47)
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Дядя Серёжа
1702282533
Я бы оставил
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alp
1702284113
в главных новостях из 6 - 5 про спартак и только 1 про Краснодар.
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ivany4
1702284408
Убрать Джикию, Мозеса, Умярова, Маслова, будет иметь действенный воспитательный момент, как для легионеров, так и для наших "звезд". Да и еще Соболю надо дать последнее китайское предупреждение. Если за зиму не наберет форму, то продать его перед второй частью ЧР.
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diamondfan
1702284635
Он старый , бородатая обезьяна, давно пора его уволить, в Урал егго или Спартак - Нальчик!
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erybov1965
1702288367
Чтобы знать, какое решение принимать,необходимо находиться внутри команды и хорошо знать всю "кухню".Если в команде есть такой человек-повезло,а если нет?
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zigbert
1702294874
Джикию конечно не устраивает его сегодняшнее положение в команде. Он просто не будет продлевать контракт чтобы уйти свободным агентом. Трудно сказать, хорошо это или плохо окажется для Спартака?
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Evgenijgerasimov607@gmail
1702304914
Что за него так зацепились, как буд-то он,Франц Беккенбауэр
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ZAITZEFF2011
1702375558
Будущего у Джикии в Спартаке нет. И это все понимают, включая его самого. Могут предложить условия на которые он сам не согласится.
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