В «Спартаке» прокомментировали будущее Джикии в команде

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопросы о будущем в команде защитника Георгия Джикии.

– Какова ситуация с будущим Георгия Джикии – до того момента, когда он может вести переговоры с другими клубами, осталось около месяца.

– На данный момент переговоры не проходили.

– У вас пока нет решения или переговоры пройдут?

– Пройдут.