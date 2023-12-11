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    В «Спартаке» прокомментировали будущее Джикии в команде

    Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопросы о будущем в команде защитника Георгия Джикии.

    – Какова ситуация с будущим Георгия Джикии – до того момента, когда он может вести переговоры с другими клубами, осталось около месяца.

    – На данный момент переговоры не проходили.

    – У вас пока нет решения или переговоры пройдут?

    – Пройдут.

    • В этом сезоне Джикия провел за «Спартак» 9 матчей во всех соревнованиях.
    • Действующий контракт 30-летнего защитника с красно-белыми истекает в июне 2024 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11981

      alp 4 минуты назад

      в главных новостях из 6 - 5 про спартак и только 1 про Краснодар.

      0
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      Рейтинг: +6337

      Дядя Серёжа 31 минуту назад

      Я бы оставил

      0
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      Рейтинг: +37168

      VVM1964 > Дядя Серёжа 18 минут назад

      Зимой возможно сменят гендиректора, вот тогда и прояснится. Но вот Абаскалю, судя по всему Джикия не нужен (((

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