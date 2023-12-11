В «Спартаке» прокомментировали будущее Джикии в команде

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопросы о будущем в команде защитника Георгия Джикии.
– Какова ситуация с будущим Георгия Джикии – до того момента, когда он может вести переговоры с другими клубами, осталось около месяца.
– На данный момент переговоры не проходили.
– У вас пока нет решения или переговоры пройдут?
– Пройдут.
- В этом сезоне Джикия провел за «Спартак» 9 матчей во всех соревнованиях.
- Действующий контракт 30-летнего защитника с красно-белыми истекает в июне 2024 года.
Источник: «РБ Спорт»