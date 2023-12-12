«Спартак» рассматривает трех кандидатов на пост спортивного директора

«Спартак» ищет замену для спортивного директора Пола Эшуорта.

Клуб рассматривает трех кандидатов на эту должность:

Хавьер Рибальта (экс-спортдир «Зенита» и «Марселя»);

Томаш Амарал (ведущий скаут «Бенфики»);

неназванный испанский специалист.

«Третий кандидат – испанец. Последним местом его работы был клуб Ла Лиги. На этой неделе он прилетит в Москву для переговоров с руководством «Спартака», – сообщил источник.