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    • «Спартак» рассматривает трех кандидатов на пост спортивного директора

    «Спартак» рассматривает трех кандидатов на пост спортивного директора

    «Спартак» ищет замену для спортивного директора Пола Эшуорта.

    Клуб рассматривает трех кандидатов на эту должность:

    • Хавьер Рибальта (экс-спортдир «Зенита» и «Марселя»);
    • Томаш Амарал (ведущий скаут «Бенфики»);
    • неназванный испанский специалист.

    «Третий кандидат – испанец. Последним местом его работы был клуб Ла Лиги. На этой неделе он прилетит в Москву для переговоров с руководством «Спартака», – сообщил источник.

    • «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.
    • В активе москвичей 30 очков в 18 турах.
    • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 8 баллов.

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    Источник: «Чемпионат»

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