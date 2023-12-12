«Спартак» рассматривает трех кандидатов на пост спортивного директора

«Спартак» ищет замену для спортивного директора Пола Эшуорта.
Клуб рассматривает трех кандидатов на эту должность:
- Хавьер Рибальта (экс-спортдир «Зенита» и «Марселя»);
- Томаш Амарал (ведущий скаут «Бенфики»);
- неназванный испанский специалист.
«Третий кандидат – испанец. Последним местом его работы был клуб Ла Лиги. На этой неделе он прилетит в Москву для переговоров с руководством «Спартака», – сообщил источник.
- «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.
- В активе москвичей 30 очков в 18 турах.
- Отставание от лидирующего «Краснодара» – 8 баллов.
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Источник: «Чемпионат»