Парикмахер Вендела анонсировал переход игрока «Зенита» в бразильский клуб

Бразильский парикмахер Руан Роша выложил совместное фото с полузащитником «Зенита» Венделом.

В своем посте он анонсировал переход футболиста во «Фламенго».

«Он скоро присоединится к нам», – написал парикмахер в соцсетях, добавив эмодзи с клубными цветами «Фламенго».

Сообщалось, что Вендел во время зимнего отпуска встретится с руководством клуба из Рио-де-Жанейро.

Вендел в этом сезоне забил 4 гола и сделал 6 ассистов в 18 матчах.

Его контракт с «Зенитом» действует до 30 июня 2027 года.

Рыночная стоимость бразильца – 24 миллиона евро.

Фото: соцсети Руана Роши

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