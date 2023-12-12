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    • Парикмахер Вендела анонсировал переход игрока «Зенита» в бразильский клуб

    Парикмахер Вендела анонсировал переход игрока «Зенита» в бразильский клуб

    Бразильский парикмахер Руан Роша выложил совместное фото с полузащитником «Зенита» Венделом.

    В своем посте он анонсировал переход футболиста во «Фламенго».

    «Он скоро присоединится к нам», – написал парикмахер в соцсетях, добавив эмодзи с клубными цветами «Фламенго».

    Сообщалось, что Вендел во время зимнего отпуска встретится с руководством клуба из Рио-де-Жанейро.

    • Вендел в этом сезоне забил 4 гола и сделал 6 ассистов в 18 матчах.
    • Его контракт с «Зенитом» действует до 30 июня 2027 года.
    • Рыночная стоимость бразильца – 24 миллиона евро.

    Фото: соцсети Руана Роши

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    Источник: «Бомбардир»

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