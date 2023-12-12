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  • Парикмахер Вендела анонсировал переход игрока «Зенита» в бразильский клуб

Парикмахер Вендела анонсировал переход игрока «Зенита» в бразильский клуб

12 декабря 2023, 00:39
10

Бразильский парикмахер Руан Роша выложил совместное фото с полузащитником «Зенита» Венделом.

В своем посте он анонсировал переход футболиста во «Фламенго».

«Он скоро присоединится к нам», – написал парикмахер в соцсетях, добавив эмодзи с клубными цветами «Фламенго».

Сообщалось, что Вендел во время зимнего отпуска встретится с руководством клуба из Рио-де-Жанейро.

  • Вендел в этом сезоне забил 4 гола и сделал 6 ассистов в 18 матчах.
  • Его контракт с «Зенитом» действует до 30 июня 2027 года.
  • Рыночная стоимость бразильца – 24 миллиона евро.

Фото: соцсети Руана Роши

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Фламенго Вендел
Комментарии (10)
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Дубина
1702353749
И цыган денег заработал)))
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Myasko
1702354726
Скатертью дорожка
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neim
1702357199
А его прачка ничего там не анонсировала ? )))
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acor94
1702358701
25 мультов и он ваш
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власик
1702361774
Повариха Вендела анонсировала отказ футболиста от переезда в Бразилию
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JTherry
1702365358
парикмахер стал агентом Вендела..? видимо, чтобы "пудрить" ему нос перед посещением ночного клуба... Роша заказывает стакан виски, а Ведел подтверждает - два..! фолловеры реагируют: "фаллос упадет от двух..!"))
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Давид59
1702370135
Ну вот, теперь парикмахеры, массажисты, повара, сантехники, проктологи и все все анонсируют трансферы. Вендел может только сам выкупить контракт. У Фламенго вряд-ли такие деньги есть.
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Давид59
1702370785
Интересно, а парикмахер знает, что его жест (левой рукой) означает в России? Если да, то похоже они уже переход во Фламенго "обмывать" собрались.
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Бобссон
1702389140
Так ему же нельзя вести переговоры? У него действующий контракт. Только выкуп контракта.
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