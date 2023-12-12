Раскрыто имя третьего кандидата на пост спортивного директора «Спартака»

«Спартак» проведет переговоры с бывшим спортивным директором «Гранады» Нико Родригезом.

Это третий кандидат на должность спортивного директора «Спартака», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на журналиста Гранта Гетадаряна.

Первые двое – Хавьер Рибальта (экс-спортдир «Зенита» и «Марселя») и Томаш Амарал (ведущий скаут «Бенфики»).