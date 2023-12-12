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    • Раскрыто имя третьего кандидата на пост спортивного директора «Спартака»

    Раскрыто имя третьего кандидата на пост спортивного директора «Спартака»

    «Спартак» проведет переговоры с бывшим спортивным директором «Гранады» Нико Родригезом.

    Это третий кандидат на должность спортивного директора «Спартака», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на журналиста Гранта Гетадаряна.

    Первые двое – Хавьер Рибальта (экс-спортдир «Зенита» и «Марселя») и Томаш Амарал (ведущий скаут «Бенфики»).

    • Родригез работал в «Гранаде» с лета 2022-го по осень 2023-го года.
    • Также он был спортивным директором «Эльче», «Хетафе», «Альбасете», хихонского «Спортинга», «Лас-Пальмаса» и «Алькоркона».
    • «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ с 30 очками после 18 туров.

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    Источник: «Чемпионат»

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