Сперцян объяснил лидерство «Краснодара» в РПЛ тремя факторами

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян назвал факторы, из-за которых его команда стала зимним чемпионом РПЛ.

«Тяжeлый труд. Дисциплина. Вера. Вообще, мы все прибавили как команда. Всe идeт от главного тренера. Он в нас верит, а мы его понимаем и уважаем.

Это очень важно. Поэтому мы там, где сейчас находимся», – сказал Сперцян.