Сперцян объяснил лидерство «Краснодара» в РПЛ тремя факторами

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян назвал факторы, из-за которых его команда стала зимним чемпионом РПЛ.
«Тяжeлый труд. Дисциплина. Вера. Вообще, мы все прибавили как команда. Всe идeт от главного тренера. Он в нас верит, а мы его понимаем и уважаем.
Это очень важно. Поэтому мы там, где сейчас находимся», – сказал Сперцян.
- «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ.
- В активе южан 38 очков в 18 турах, отрыв от «Зенита» – 2 балла.
- Сперцян в этом сезоне провел 21 матч, забил 8 голов и сделал 4 ассиста.
Источник: «Чемпионат»