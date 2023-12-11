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    • Сперцян объяснил лидерство «Краснодара» в РПЛ тремя факторами

    Сперцян объяснил лидерство «Краснодара» в РПЛ тремя факторами

    Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян назвал факторы, из-за которых его команда стала зимним чемпионом РПЛ.

    «Тяжeлый труд. Дисциплина. Вера. Вообще, мы все прибавили как команда. Всe идeт от главного тренера. Он в нас верит, а мы его понимаем и уважаем.

    Это очень важно. Поэтому мы там, где сейчас находимся», – сказал Сперцян.

    • «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ.
    • В активе южан 38 очков в 18 турах, отрыв от «Зенита» – 2 балла.
    • Сперцян в этом сезоне провел 21 матч, забил 8 голов и сделал 4 ассиста.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:51
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1448

      Цугундeр 55 минут назад

      Кишка у кого-то вылезла после пяти чемпионств подряд , вот вы и на первом.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12729

      BRO_football 1 час назад

      Деградация РПЛ. Вот один фактор!

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