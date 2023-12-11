Чернов высказался о будущем Джикии в «Спартаке»

Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал ситуацию с возможным уходом из клуба Георгия Джикии.

«Раздевалка сильно потеряет, если Георгий уйдет. Я хочу, чтобы он остался и приносил пользу команде. Он важен и в раздевалке, и на поле.

Но я не могу говорить за Георгия. Он примет лучшее решение для себя. Если захочет уйти, то все поймут.

Лично я хочу, чтобы Джикия продолжил писать свою историю в «Спартаке», – сказал Чернов.