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    Чернов высказался о будущем Джикии в «Спартаке»

    Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал ситуацию с возможным уходом из клуба Георгия Джикии.

    «Раздевалка сильно потеряет, если Георгий уйдет. Я хочу, чтобы он остался и приносил пользу команде. Он важен и в раздевалке, и на поле.

    Но я не могу говорить за Георгия. Он примет лучшее решение для себя. Если захочет уйти, то все поймут.

    Лично я хочу, чтобы Джикия продолжил писать свою историю в «Спартаке», – сказал Чернов.

    • Последнее появление Джикии в составе «Спартака» датировано 4 октября.
    • В РПЛ он не играет более 3 месяцев.
    • Зимой защитник может уйти в «Локомотив».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +771

      TIMOTHY 27 минут назад

      Темнит Чернов) если уйдет,примет решение сам,я хочу...значит есть конфликт в клубе все таки

      0
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      Рейтинг: +10531

      САДЫЧОК 35 минут назад

      Лучше, уж Горлуковича!Он быстро дисциплину наведет!

      0
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