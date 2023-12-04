Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    Стало известно, куда зимой может перейти Джикия

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия может перейти в «Локомотив» уже в зимнее трансферное окно. По информации Metaratings.ru, процесс переговоров по 30-летнему футболисту способны осложнить несколько факторов.

    В частности, «Локомотив» испытывает финансовые сложности, а в «Спартаке» по-прежнему нет полной ясности с позицией главного тренера.

    • Джикия играет за «Спартак» с января 2017 года. На его счету 5 голов и 11 результативных передач в 212 матчах.
    • Соглашение игрока с московским клубом действует до лета 2024 года с опцией продления еще на год.

    Новая игра: размытое фото футболиста и 6 попыток, чтобы его отгадать. Справитесь?

    Новости по теме
    «Если русский язык не выучил – пинок под зад и огромный штраф»: Калешин – об Абаскале 3
    Три игрока, которые практически переехали в чемпионат России: среди них был и Роналду
    Зобнин прокомментировал инцидент с Беришей и Абаскалем 4
    Источник: Metaratings.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.12.2023 11:26
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +652

      Napaleon Banapart 14 часов назад

      Он же вроде воспитанник Локо. Хотя я не против если бы он к нам перешел.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19292

      DVOK68 > Napaleon Banapart 14 часов назад

      Перейдёт,Бонапартий,перейдёт...не сумлевайся...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19292

      DVOK68 14 часов назад

      В Локо конечно.Не удивлюсь что уже имеется устная договорённость.

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+