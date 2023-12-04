Стало известно, куда зимой может перейти Джикия

Защитник «Спартака» Георгий Джикия может перейти в «Локомотив» уже в зимнее трансферное окно. По информации Metaratings.ru, процесс переговоров по 30-летнему футболисту способны осложнить несколько факторов.

В частности, «Локомотив» испытывает финансовые сложности, а в «Спартаке» по-прежнему нет полной ясности с позицией главного тренера.

Джикия играет за «Спартак» с января 2017 года. На его счету 5 голов и 11 результативных передач в 212 матчах.

Соглашение игрока с московским клубом действует до лета 2024 года с опцией продления еще на год.

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