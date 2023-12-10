Сафонов – после победы над ЦСКА: «Разнесли раздевалку»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался после матча 18-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).
- Краснодарцы забили на 90-й минуте.
- С передачи Эдуарда Сперцяна отличился Никита Кривцов.
- «Краснодар» проведет зиму на 1-м месте.
– Почему матч получился таким неровным?
– Сейчас больше эмоций от победы. Раздевалку разнесли отчасти. Тяжело сказать, в чем заключается причина. Ребята вышли на второй тайм очень заряженными. Вышли играть только на победу. Все это было видно. И ЦСКА это тоже понимал.
Источник: «Матч ТВ»