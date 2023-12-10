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    Сафонов – после победы над ЦСКА: «Разнесли раздевалку»

    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался после матча 18-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).

    – Почему матч получился таким неровным?

    – Сейчас больше эмоций от победы. Раздевалку разнесли отчасти. Тяжело сказать, в чем заключается причина. Ребята вышли на второй тайм очень заряженными. Вышли играть только на победу. Все это было видно. И ЦСКА это тоже понимал.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    10.12.2023 22:36
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +37164

      VVM1964 54 минуты назад

      "Александр Македонский тоже был великий полководец, но зачем же стулья ломать" ??? )))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +31

      nuidurakivyvse) 1 час назад

      Разнесли раздевалку---
      Люди создают и строят.А эти дебилы , мастера мяч пинать, только разносят и ломают...Создавать ничего не умеют.

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      Рейтинг: +203

      BVG4 > nuidurakivyvse) 56 минут назад

      а ты, педикулезный что создал, чтобы так тут хрюндеть? Что-то значимое?Вот они (мастера мяч пинать) десяткам тысяч людей радость и праздник создали сегодня! А вот ты, чухомор обоссаный, в своей мухосранской никчемной жизни так далек от этого..... По ходу только ядом плевать и говешки на вентилятор набрасывать способности....Тфу....

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      Рейтинг: +37164

      VVM1964 > BVG4 50 минут назад

      Ты не в зоопарке рос ? - Когда обезьяну в клетке сильно раздразнить, она начинает говном кидаться, до людей оно не долетает, а вот на лапах остается ... )))

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      Рейтинг: +203

      BVG4 > VVM1964 28 минут назад

      А часто приходилось раздразнить? И чо, ни разу не долетело? Жаль! А что насчет перышка? Неужели тут в говне жить так приятно?

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