Сафонов – после победы над ЦСКА: «Разнесли раздевалку»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался после матча 18-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).

Краснодарцы забили на 90-й минуте.

С передачи Эдуарда Сперцяна отличился Никита Кривцов.

«Краснодар» проведет зиму на 1-м месте.

– Почему матч получился таким неровным?

– Сейчас больше эмоций от победы. Раздевалку разнесли отчасти. Тяжело сказать, в чем заключается причина. Ребята вышли на второй тайм очень заряженными. Вышли играть только на победу. Все это было видно. И ЦСКА это тоже понимал.