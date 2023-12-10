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    «Балтика» – «Рубин»: прогноз на матч 18 тура РПЛ, 10 декабря

    В воскресенье, 10 декабря, «Балтика» на своем поле встретится с «Рубином». Игра состоится в рамках 18 тура РПЛ и начнется в 19:45 по московскому времени.

    «Балтика»

    После 17 туров «Балтика» занимает 15-е место в турнирной таблице с 13 очками. Команда одержала 3 победы, сыграла вничью 4 раза и потерпела 10 поражений. В активе «Балтики» 12 забитых и 23 пропущенных гола. Команда находится в зоне вылета и отстает от идущего на 12 месте «Урала» на шесть баллов.

    «Рубин»

    «Рубин» занимает 8-е место, имея в своем активе 25 очков после 17 туров РПЛ. Команда одержала 7 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 6 поражений. Забито 20 голов, пропущено 21. Казанцы находятся в середине турнирной таблицы и остают от пятой строчки на 5 баллов.

    Личные встречи

    В последних пяти встречах между «Балтикой» и «Рубином» были зафиксированы следующие результаты:

    • 08.10.2023 «Рубин» – «Балтика» 1:0;
    • 28.04.2023 «Балтика» – «Рубин» 0:1;
    • 30.07.2022 «Рубин» – «Балтика» 3:3;
    • 06.05.2017 «Балтика» – «Рубин» 1:2;
    • 15.10.2016 «Рубин» – «Балтика» 2:1.

    Прогноз на матч «Балтика» – «Рубин»

    На наш взгляд, обе команды имеют, в целом, равные шансы на успех. Впрочем, обилия голов ждать не стоит – и калининградцы, и казанцы выберут оборонительный план на игру. Наша ставка: ТМ 2.5 – 1.43.

    Источник: Бомбардир

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