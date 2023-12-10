Артета – о поражении «Арсенала» от «Астон Виллы»: «Очень горд, как мы играли»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета дал комментарий после матча 16-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (0:1).
«Результат расстроил, но я очень горд, как сыграл «Арсенал». Мы заслужили победу, но действовать в чужой штрафной нужно лучше.
Во втором тайме мы много теряли мяч, слишком быстро шли в атаку, потому что есть соблазн забросить мяч за спину высокой линии защиты. Мы могли быть в этом аспекте лучше», – сказал испанец.
- «Астон Вилла» занимает 3-е место, «Арсенал» – 2-е.
- Бирмингемцев возглавляет Унаи Эмери, ранее тренировавший «Арсенал».
- «Астон Вилла» за неделю победила «Манчестер Сити» и «Арсенал».
Источник: «Бомбардир»