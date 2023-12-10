Артета – о поражении «Арсенала» от «Астон Виллы»: «Очень горд, как мы играли»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета дал комментарий после матча 16-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (0:1).

«Результат расстроил, но я очень горд, как сыграл «Арсенал». Мы заслужили победу, но действовать в чужой штрафной нужно лучше.

Во втором тайме мы много теряли мяч, слишком быстро шли в атаку, потому что есть соблазн забросить мяч за спину высокой линии защиты. Мы могли быть в этом аспекте лучше», – сказал испанец.