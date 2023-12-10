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    • Артета – о поражении «Арсенала» от «Астон Виллы»: «Очень горд, как мы играли»

    Артета – о поражении «Арсенала» от «Астон Виллы»: «Очень горд, как мы играли»

    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета дал комментарий после матча 16-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (0:1).

    «Результат расстроил, но я очень горд, как сыграл «Арсенал». Мы заслужили победу, но действовать в чужой штрафной нужно лучше.

    Во втором тайме мы много теряли мяч, слишком быстро шли в атаку, потому что есть соблазн забросить мяч за спину высокой линии защиты. Мы могли быть в этом аспекте лучше», – сказал испанец.

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    Источник: «Бомбардир»

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