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    • Глушаков отреагировал на разгромную победу «Спартака» над «Крыльями Советов»

    Глушаков отреагировал на разгромную победу «Спартака» над «Крыльями Советов»

    Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков поделился впечатлениями от игры 18-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

    • Москвичи дома разгромили соперника со счетом 3:0.
    • Обзор матча можно посмотреть здесь.
    • «Спартак» поднялся на 5-е место в таблице лиги, «Крылья» опустились на 6-ю строчку.

    «Без Абаскаля, с Абаскалем – неважно. Играют футболисты на поле. Если игроки хотят добиться хорошего результата, неважно есть тренер на скамейке или нет.

    Они должны играть прежде всего за команду и воплотить все в результат. Победа не связана с тренером. Команда выиграла – это самое важное.

    Я думаю, что здесь можно сослаться на то, что Самара не очень хорошо сыграла после победного результата с «Сочи». Недонастрой «Крыльев» и быстрый гол внесли свою лепту в этот матч.

    Кого бы мог выделить из игроков? Бабич хорошо сыграл. Максименко в одном из моментов выручил команду, мог быть переломный момент. Если бы счет стал 2:1, исход матча мог бы стать другим.

    И, конечно, Промес как всегда на ведущих ролях в «Спартаке», – сказал Глушаков.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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