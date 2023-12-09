Глушаков отреагировал на разгромную победу «Спартака» над «Крыльями Советов»

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков поделился впечатлениями от игры 18-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Москвичи дома разгромили соперника со счетом 3:0.

Обзор матча можно посмотреть здесь.

«Спартак» поднялся на 5-е место в таблице лиги, «Крылья» опустились на 6-ю строчку.

«Без Абаскаля, с Абаскалем – неважно. Играют футболисты на поле. Если игроки хотят добиться хорошего результата, неважно есть тренер на скамейке или нет.

Они должны играть прежде всего за команду и воплотить все в результат. Победа не связана с тренером. Команда выиграла – это самое важное.

Я думаю, что здесь можно сослаться на то, что Самара не очень хорошо сыграла после победного результата с «Сочи». Недонастрой «Крыльев» и быстрый гол внесли свою лепту в этот матч.

Кого бы мог выделить из игроков? Бабич хорошо сыграл. Максименко в одном из моментов выручил команду, мог быть переломный момент. Если бы счет стал 2:1, исход матча мог бы стать другим.

И, конечно, Промес как всегда на ведущих ролях в «Спартаке», – сказал Глушаков.