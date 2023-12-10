Горшков рассказал, как спасался от холода в матче со «Спартаком»

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков рассказал, какие средства использовал от мороза в матче 18-го тура РПЛ против «Спартака» (0:3).

«Погодные условия? Да нормальная, хорошая футбольная погода. Все в одинаковых условиях. На тренировке перед матчем в Самаре было холоднее, чем в Москве вчера. Нормально.

Секреты подготовки? Кремушком намазаться, стелечки подогревающие. Пакеты на ноги? Пакеты – это уже настоящие мастера делают», – сказал Горшков.