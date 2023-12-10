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    • Горшков рассказал, как спасался от холода в матче со «Спартаком»

    Горшков рассказал, как спасался от холода в матче со «Спартаком»

    Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков рассказал, какие средства использовал от мороза в матче 18-го тура РПЛ против «Спартака» (0:3).

    «Погодные условия? Да нормальная, хорошая футбольная погода. Все в одинаковых условиях. На тренировке перед матчем в Самаре было холоднее, чем в Москве вчера. Нормально.

    Секреты подготовки? Кремушком намазаться, стелечки подогревающие. Пакеты на ноги? Пакеты – это уже настоящие мастера делают», – сказал Горшков.

    • Матч прошел в -11 градусов.
    • «Крылья» идут в РПЛ 6-ми.
    • Команда ушла в отпуск до января.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +27842

      slavutiq70 10 минут назад

      Да ладно холод . строители каждый день работают в таких условия . при чём на высоте на лесах . а там гораздо холодней .....

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