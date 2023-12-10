Горшков рассказал, как спасался от холода в матче со «Спартаком»

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков рассказал, какие средства использовал от мороза в матче 18-го тура РПЛ против «Спартака» (0:3).
«Погодные условия? Да нормальная, хорошая футбольная погода. Все в одинаковых условиях. На тренировке перед матчем в Самаре было холоднее, чем в Москве вчера. Нормально.
Секреты подготовки? Кремушком намазаться, стелечки подогревающие. Пакеты на ноги? Пакеты – это уже настоящие мастера делают», – сказал Горшков.
- Матч прошел в -11 градусов.
- «Крылья» идут в РПЛ 6-ми.
- Команда ушла в отпуск до января.
Источник: «Чемпионат»