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    • Стало известно, что сказал Абаскаль «Спартаку» перед матчем с «Крыльями Советов»

    Стало известно, что сказал Абаскаль «Спартаку» перед матчем с «Крыльями Советов»

    Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал, как главный тренер Гильермо Абаскаль напутствовал команду на матч 18-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:0).

    • Испанец дисквалифицирован.
    • Он не поучаствует и в ближайшем туре против «Зенита».
    • «Спартак» идет в РПЛ 5-м.

    – Как контактировали с Абаскалем?

    – Я никак не держал с ним связь. Они по телефону или по наушнику с помощником тренера были вместе, наверное. Не знаю, как это происходит, но какие‑то лазейки наверняка были.

    – А что он сказал команде перед матчем?

    – Что нас мало, но мы в тельняшках. Это если дословно. У нас много игроков отсутствует по разным причинам. Было пять–шесть человек на замене. И тем не менее справились.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 18:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +13648

      Вомбат 3 минуты назад

      Неправда это. Чтобы так сказать, надо посмотреть соответствующй фильм. А чтобы его посмотреть, надо любить советское кино. Абаскаль его любить не может.

      0
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      Рейтинг: +16

      Evgenijgerasimov607@gmail 17 минут назад

      Он им сказал,если проиграете, я с каждым сделаю то, что сделал с Беришей(бросок через левое яйцо)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +664

      saf05 18 минут назад

      Сказочник

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6106

      ПалкоВводецъ (returned) 26 минут назад

      Он же не скажет, что им в корыто насыпали побольше премиальных, да Крылья почему то слили игру. Гыгыгы

      1
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