Стало известно, что сказал Абаскаль «Спартаку» перед матчем с «Крыльями Советов»

Неправда это. Чтобы так сказать, надо посмотреть соответствующй фильм. А чтобы его посмотреть, надо любить советское кино. Абаскаль его любить не может.
Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал, как главный тренер Гильермо Абаскаль напутствовал команду на матч 18-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:0).
- Испанец дисквалифицирован.
- Он не поучаствует и в ближайшем туре против «Зенита».
- «Спартак» идет в РПЛ 5-м.
– Как контактировали с Абаскалем?
– Я никак не держал с ним связь. Они по телефону или по наушнику с помощником тренера были вместе, наверное. Не знаю, как это происходит, но какие‑то лазейки наверняка были.
– А что он сказал команде перед матчем?
– Что нас мало, но мы в тельняшках. Это если дословно. У нас много игроков отсутствует по разным причинам. Было пять–шесть человек на замене. И тем не менее справились.