Стало известно, что сказал Абаскаль «Спартаку» перед матчем с «Крыльями Советов»

Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал, как главный тренер Гильермо Абаскаль напутствовал команду на матч 18-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:0).

Испанец дисквалифицирован.

Он не поучаствует и в ближайшем туре против «Зенита».

«Спартак» идет в РПЛ 5-м.

– Как контактировали с Абаскалем?

– Я никак не держал с ним связь. Они по телефону или по наушнику с помощником тренера были вместе, наверное. Не знаю, как это происходит, но какие‑то лазейки наверняка были.

– А что он сказал команде перед матчем?

– Что нас мало, но мы в тельняшках. Это если дословно. У нас много игроков отсутствует по разным причинам. Было пять–шесть человек на замене. И тем не менее справились.

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