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  • Стало известно, что сказал Абаскаль «Спартаку» перед матчем с «Крыльями Советов»

Стало известно, что сказал Абаскаль «Спартаку» перед матчем с «Крыльями Советов»

10 декабря 2023, 18:17
7

Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал, как главный тренер Гильермо Абаскаль напутствовал команду на матч 18-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:0).

  • Испанец дисквалифицирован.
  • Он не поучаствует и в ближайшем туре против «Зенита».
  • «Спартак» идет в РПЛ 5-м.

– Как контактировали с Абаскалем?

– Я никак не держал с ним связь. Они по телефону или по наушнику с помощником тренера были вместе, наверное. Не знаю, как это происходит, но какие‑то лазейки наверняка были.

– А что он сказал команде перед матчем?

– Что нас мало, но мы в тельняшках. Это если дословно. У нас много игроков отсутствует по разным причинам. Было пять–шесть человек на замене. И тем не менее справились.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Крылья Советов Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (7)
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saf05
1702222577
Сказочник
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Evgenijgerasimov607@gmail
1702222627
Он им сказал,если проиграете, я с каждым сделаю то, что сделал с Беришей(бросок через левое яйцо)
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Вомбат
1702223499
Неправда это. Чтобы так сказать, надо посмотреть соответствующй фильм. А чтобы его посмотреть, надо любить советское кино. Абаскаль его любить не может.
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zigbert
1702236422
Хорошее напутствие, так бы почаще.
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Федя-легенда
1702352321
Спартак
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