РПЛ. «Спартак» дома разгромил «Крылья Советов» (3:0) и вернулся в топ-5

«Спартак» крупно выиграл у «Крыльев Советов» в 18-м туре чемпионата России.

Москвичи на своем поле победили со счетом 3:0 благодаря голам Квинси Промеса, Александра Соболева и Кристофера Мартинса Перейры.

Набрав три очка, спартаковцы поднялись с седьмого на пятое место в таблице РПЛ, опустив «Крылья» на шестую строчку.

Россия. РПЛ. 18-й тур

Спартак (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 3:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Промес, 2; 2:0 – Соболев, 8; 3:0 – Мартинс Перейра, 50.

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