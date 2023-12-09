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  • РПЛ. «Спартак» дома разгромил «Крылья Советов» (3:0) и вернулся в топ-5

РПЛ. «Спартак» дома разгромил «Крылья Советов» (3:0) и вернулся в топ-5

9 декабря 2023, 15:55
126

«Спартак» крупно выиграл у «Крыльев Советов» в 18-м туре чемпионата России.

Москвичи на своем поле победили со счетом 3:0 благодаря голам Квинси Промеса, Александра Соболева и Кристофера Мартинса Перейры.

Набрав три очка, спартаковцы поднялись с седьмого на пятое место в таблице РПЛ, опустив «Крылья» на шестую строчку.

Россия. РПЛ. 18-й тур

Спартак (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 3:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Промес, 2; 2:0 – Соболев, 8; 3:0 – Мартинс Перейра, 50.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак
Комментарии (126)
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Томик
1702126791
С победой всех! Смотрел и думал "как эта команда могла проиграть "Ахмату" неделю назад???"
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VVM1964
1702126820
Всех с победой !!! Ну хоть в концовке порадовали, но всё равно осадочек остался - победа над Ахматом была КРАЙНЕ НЕОБХОДИМА и сейчас турнирное положение было бы СОВСЕМ другим !!! Но как бы то ни было - СЕГОДНЯ НАШ ДЕНЬ !!!
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alefreddy
1702126980
с победой хорошо играли и Пупс в воротах не подкачал
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JTherry
1702127129
КБ, с долгожданным разгромом над самаритянами..!))) уходим на Новый год с хорошим настроением и ожиданием приличного усиления в атаке, а то сегодня Соболев один "отдувался" в нападении с приличной поддержкой полузащиты...)
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Эном айс
1702127296
Не видел , а жаль. Алаверды состоялось -таки, без одного гола , правда. Поздравления.
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Project Бабангида
1702127304
смотритека как без Планшета хорошо получается. может правда вернуть этот рыжий свёрток в испанию
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zigbert
1702127507
С хорошей победой болельщики Спартака! Самое главное никто из игры не выпадал и в обороне и в атаке действовали надежно. Для нас это хороший подарок перед зимним перерывом.
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шахта Заполярная
1702127759
С достойной победой. Команда временами была похожа на Спартак который я люблю. Ну могут же играть. С ПОБЕДОЙ И С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ УСПЕШНЫМ ГОДОМ.
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oyabun
1702128357
А мне понравилось, как Спартак выиграл без Абаскаля. )) Еще один аргумент в пользу того что испанец команде не нужен. Но к сожалению, после сегодняшней победы, мы скорее всего так и будем мучаться и вторую половину сезона. А всех красно-белых, с уверенной победой!
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a_who
1702129034
С победой друзья !
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