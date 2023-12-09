РПЛ. «Спартак» дома разгромил «Крылья Советов» (3:0) и вернулся в топ-5

Играла команда достойная играть в финале ЛЧ
«Спартак» крупно выиграл у «Крыльев Советов» в 18-м туре чемпионата России.
Москвичи на своем поле победили со счетом 3:0 благодаря голам Квинси Промеса, Александра Соболева и Кристофера Мартинса Перейры.
Набрав три очка, спартаковцы поднялись с седьмого на пятое место в таблице РПЛ, опустив «Крылья» на шестую строчку.
Россия. РПЛ. 18-й тур
Спартак (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 3:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Промес, 2; 2:0 – Соболев, 8; 3:0 – Мартинс Перейра, 50.