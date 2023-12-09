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    • РПЛ. «Спартак» дома разгромил «Крылья Советов» (3:0) и вернулся в топ-5

    РПЛ. «Спартак» дома разгромил «Крылья Советов» (3:0) и вернулся в топ-5

    «Спартак» крупно выиграл у «Крыльев Советов» в 18-м туре чемпионата России.

    Москвичи на своем поле победили со счетом 3:0 благодаря голам Квинси Промеса, Александра Соболева и Кристофера Мартинса Перейры.

    Набрав три очка, спартаковцы поднялись с седьмого на пятое место в таблице РПЛ, опустив «Крылья» на шестую строчку.

    Россия. РПЛ. 18-й тур

    Спартак (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 3:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Промес, 2; 2:0 – Соболев, 8; 3:0 – Мартинс Перейра, 50.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Комментарии49
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      Рейтинг: +13

      Evgenijgerasimov607@gmail 1 минуту назад

      Играла команда достойная играть в финале ЛЧ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +410

      Strig 4 минуты назад

      Честно, не ожидал... Молодцы!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5044

      шахта Заполярная 5 минут назад

      С достойной победой. Команда временами была похожа на Спартак который я люблю. Ну могут же играть.
      С ПОБЕДОЙ И С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ УСПЕШНЫМ ГОДОМ.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27829

      slavutiq70 6 минут назад

      Последний блин получился на славу ....жалко до этого много бракованных....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27829

      slavutiq70 9 минут назад

      С Победой !!!Абаскаля не пускать больше на лавку ....

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +37064

      VVM1964 > slavutiq70 5 минут назад

      Матч с Зенитом покажет ...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +103256

      zigbert 9 минут назад

      С хорошей победой болельщики Спартака! Самое главное никто из игры не выпадал и в обороне и в атаке действовали надежно.
      Для нас это хороший подарок перед зимним перерывом.

      8
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      Рейтинг: +3131

      волчарик 10 минут назад

      Сегодня Спартак победил без вопросов.По первой части сезона-вроде что то могут,но до борьбы за чемпионство еще далеко.За Самару обидно-при симпатичном футболе к концу года скисли.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +6828

      rash1959 12 минут назад

      Срочно подать аппеляцию в КДК, чтобы увеличили дискву Абаскалю, ну может быть до конца сезона.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19320

      DVOK68 > rash1959 8 минут назад

      Хороший вариант.Если не получается с его увольнением,пусть подерётся с кем-нибудь где-нибудь,и под домашний арест-этот ещё более качественный сюжет.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12330

      ivany4 > DVOK68 5 минут назад

      Шутите, но знайте меру.)) Накликаете беду на весну.))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19320

      DVOK68 > ivany4 1 минуту назад

      Беда сегодня выходная была)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40591

      Project Бабангида 13 минут назад

      смотритека как без Планшета хорошо получается. может правда вернуть этот рыжий свёрток в испанию

      7
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      ...
      Рейтинг: +103256

      zigbert > Project Бабангида 7 минут назад

      Он все видит и умело управляет игрой.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +6741

      Эном айс 13 минут назад

      Не видел , а жаль.
      Алаверды состоялось -таки, без одного гола , правда. Поздравления.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12330

      ivany4 > Эном айс 6 минут назад

      Дело не в голах, а в игре. Если бы не Соболь, все смотрелось бы очень классно. Ему либо завязывать с футболом, либо ноги в заборе выправить.))

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