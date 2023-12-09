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    • Осинькин прокомментировал разгромное поражение «Крыльев» от «Спартака»

    Осинькин прокомментировал разгромное поражение «Крыльев» от «Спартака»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги проигранного матча 18-го тура РПЛ против «Спартака».

    • Москвичи дома разгромили соперника со счетом 3:0.
    • Обзор матча можно посмотреть здесь.
    • «Спартак» поднялся на 5-е место в таблице лиги, «Крылья» опустились на 6-ю строчку.

    «Выиграли последние три матча у «Спартака» – все три домашние. Один громкий по счeту, один очень важный для нас. Понимал, что так не может быть всегда, может что-то пойти не так.

    Рикошет, срезка – так и получилось. При счета 0:2 уже было сложно. Мы создавали моменты, но и у наших ворот все не было безупречно.

    У наших ворот были моменты, поскольку сделали перекос в сторону атаки, была несбалансированность.

    При счeте 0:2, забив, смогли бы вернуться в игру. Но пропустили третий. Пытались агрессивно играть, но исход матча был понятен», – сказал Осинькин.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:49
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +37097

      VVM1964 4 минуты назад

      Забыл сказать, что вам еще со штангами повезло !

      0
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      Рейтинг: +2285

      rac531 1 час назад

      Да, Осинькин, как интеллигентный человек не упомянул еще, что поле е было неподготовлено к матчу!
      Именно об этом свидетельствует фотография, выложенное им в соцсетях.
      То есть сугробы помешали Крыльям!!!
      СМОТРИ
      «Крылья Советов» показали поле на «Открытие Банк Арене» перед матчем со «Спартаком»

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      Скай 1 час назад

      Все верно товарищ Осинькинве, бЗенит п а р а ш а, с которым у вас будут шансы.

      1
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      Рейтинг: +2285

      rac531 1 час назад

      Да, Крыльям не повезло, рикошеты спутали всю игру.
      Если бы не они, то Спартак, как и учил Бейл, был бы повержен)
      Кстати, он играл?
      Его-то я и не приметил(

      0
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      Рейтинг: +6077

      ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      Два гола хрякам подарили, а там уже сложно отыграться. Это надо было умудрится продуть слабому середняку. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +662

      saf05 2 часа назад

      Высоко взлетели, крылья подполили

      2
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