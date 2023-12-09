Осинькин прокомментировал разгромное поражение «Крыльев» от «Спартака»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги проигранного матча 18-го тура РПЛ против «Спартака».

Москвичи дома разгромили соперника со счетом 3:0.

Обзор матча можно посмотреть здесь.

«Спартак» поднялся на 5-е место в таблице лиги, «Крылья» опустились на 6-ю строчку.

«Выиграли последние три матча у «Спартака» – все три домашние. Один громкий по счeту, один очень важный для нас. Понимал, что так не может быть всегда, может что-то пойти не так.

Рикошет, срезка – так и получилось. При счета 0:2 уже было сложно. Мы создавали моменты, но и у наших ворот все не было безупречно.

У наших ворот были моменты, поскольку сделали перекос в сторону атаки, была несбалансированность.

При счeте 0:2, забив, смогли бы вернуться в игру. Но пропустили третий. Пытались агрессивно играть, но исход матча был понятен», – сказал Осинькин.

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