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    • «Айнтрахт» – «Бавария»: прогноз на матч 14 тура Бундеслиги, 9 декабря

    «Айнтрахт» – «Бавария»: прогноз на матч 14 тура Бундеслиги, 9 декабря

    В субботу, 9 декабря, «Айнтрахт» на своем поле сыграет с «Баварией». Игра состоится в рамках 14-го тура чемпионата Германии и начнется в 17:30 по московскому времени.

    «Айнтрахт»

    После 13 туров «Айнтрахт» занимает 7-е место в турнирной таблице с 18 очками. Команда выиграла 4 матча, сыграла вничью в 6 матчах и потерпела 3 поражения. Забито 19 голов, пропущено 15 мячей. Отставание от лидирующего «Байера» составляет 17 очков.

    «Бавария»

    После 12 туров «Бавария» занимает 2-е место в турнирной таблице с 32 очками. Команда выиграла 10 матчей, сыграла вничью в 2 матчах и не потерпела ни одного поражения. Забито 43 гола, пропущено 9 мячей. Отставание от лидирующего «Байера» составляет 3 очка.

    Факты о личных встречах

    В последних пяти очных встречах были зафиксированы следующие результаты:

    • 28.01.2023: «Бавария» – «Айнтрахт» 1:1;
    • 05.08.2022: «Айнтрахт» – «Бавария» 1:6;
    • 26.02.2022: «Айнтрахт» – «Бавария» 0:1;
    • 03.10.2021: «Бавария» – «Айнтрахт» 1:2;
    • 20.05.2021: «Айнтрахт» – «Бавария» 2:1.

    Прогноз на матч «Айнтрахт» – «Бавария»

    Мюнхенцы несмотря на гостевой характер встречи – фаворит матча. Команда, на наш взгляд, выиграет поединок с комфортным для себя счетом. Наш прогноз – победа «Баварии» (1.30), ТБ 2.5 (1.44).

    Источник: Бомбардир

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