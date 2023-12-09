В субботу, 9 декабря, «Айнтрахт» на своем поле сыграет с «Баварией». Игра состоится в рамках 14-го тура чемпионата Германии и начнется в 17:30 по московскому времени.

«Айнтрахт»

После 13 туров «Айнтрахт» занимает 7-е место в турнирной таблице с 18 очками. Команда выиграла 4 матча, сыграла вничью в 6 матчах и потерпела 3 поражения. Забито 19 голов, пропущено 15 мячей. Отставание от лидирующего «Байера» составляет 17 очков.

«Бавария»

После 12 туров «Бавария» занимает 2-е место в турнирной таблице с 32 очками. Команда выиграла 10 матчей, сыграла вничью в 2 матчах и не потерпела ни одного поражения. Забито 43 гола, пропущено 9 мячей. Отставание от лидирующего «Байера» составляет 3 очка.

Факты о личных встречах

В последних пяти очных встречах были зафиксированы следующие результаты:

Прогноз на матч «Айнтрахт» – «Бавария»

Мюнхенцы несмотря на гостевой характер встречи – фаворит матча. Команда, на наш взгляд, выиграет поединок с комфортным для себя счетом. Наш прогноз – победа «Баварии» (1.30), ТБ 2.5 (1.44).