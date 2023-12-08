Мостовой оценил возможное назначение Рибалты в «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал возможное назначение в команду бывшего спортивного директора «Зенита» Хавьера Рибалты.
– Как вам новость о том, что бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта может оказаться на аналогичной должности в «Спартаке»?
– Супер.
– Рибалта – хороший специалист?
– Они все хорошие, когда деньги платят большие.
- Рибалта прибыл в Москву и покинул аэропорт в сопровождении сотрудника службы безопасности «Спартака».
- На вопрос журналистов о целях визита, Рибалта ответил: «Я приехал на каникулы».
- Рибалта занимал пост спортивного директора «Зенита» с 2018 по 2021 год.
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Источник: «Матч ТВ»