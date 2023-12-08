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    Мостовой оценил возможное назначение Рибалты в «Спартак»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал возможное назначение в команду бывшего спортивного директора «Зенита» Хавьера Рибалты.

    – Как вам новость о том, что бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта может оказаться на аналогичной должности в «Спартаке»?

    – Супер.

    – Рибалта – хороший специалист?

    – Они все хорошие, когда деньги платят большие.

    • Рибалта прибыл в Москву и покинул аэропорт в сопровождении сотрудника службы безопасности «Спартака».
    • На вопрос журналистов о целях визита, Рибалта ответил: «Я приехал на каникулы».
    • Рибалта занимал пост спортивного директора «Зенита» с 2018 по 2021 год.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1768

      Taps 45 минут назад

      Пилите Шура, пилите ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2244

      rac531 1 час назад

      А Мостовой и за любые деньги есть и будет го...енным работничком(

      0
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