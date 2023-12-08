Мостовой оценил возможное назначение Рибалты в «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал возможное назначение в команду бывшего спортивного директора «Зенита» Хавьера Рибалты.

– Как вам новость о том, что бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта может оказаться на аналогичной должности в «Спартаке»?

– Супер.

– Рибалта – хороший специалист?

– Они все хорошие, когда деньги платят большие.

Рибалта прибыл в Москву и покинул аэропорт в сопровождении сотрудника службы безопасности «Спартака».

На вопрос журналистов о целях визита, Рибалта ответил: «Я приехал на каникулы».

Рибалта занимал пост спортивного директора «Зенита» с 2018 по 2021 год.

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