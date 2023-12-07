Реакция Мостового на дисквалификации Абаскаля и Карпина

Александр Мостовой оценил справедливость дисквалификаций Гильермо Абаскаля и Валерия Карпина.

Тренера «Спартака» отстранили на 3 матча (1 – условно).

Тренера «Ростова» наказали баном на 2 игры (1 – условно).

Абаскаль толкнул соперника, Карпин употребил слова «дебил» и «идиот» в отношении официальных лиц.

«Да, конечно, справедливые решения. Я думал вообще, что Абаскаля накажут на одну и все. Большой разницы нет – стоит человек на бровке или сидит в ложе. Ну дали две, разницы же никакой принципиально нет.

Много примеров, когда команда без тренера играла и лучше даже. Пример – «Локомотив» в матче с «Зенитом», – сказал Мостовой.

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