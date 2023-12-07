Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Зарема — об Эмери и Карпине: «Не все тренеришки одинаково эффективны»

    Зарема — об Эмери и Карпине: «Не все тренеришки одинаково эффективны»

    Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, Зарема Салихова, оценила наказание для главного тренера «Ростова» Валерия Карпина за высказывания после матча 17-го тура РПЛ с ЦСКА.

    «Эмери вынес «Манчестер Сити», а Карпина вынес КДК. Не все тренеришки одинаково эффективны», – сказала Салихова.

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин был дисквалифицирован на два матча РПЛ, на один из которых – условно, из-за слов о дебилах, после игры с ЦСКА, в котором его команда потерпела поражение 0:2. Так он охарактеризовал тех, кто принял решение проводить матчи в условиях снегопада.

    «Астон Вилла», которую возглавляет Унаи Эмери, накануне обыграла действующего чемпиона Англии «Манчестер Сити» (1:0) в игре 15-го тура АПЛ.

    • Карпин уволил Эмери с поста главного тренера «Спартака» в 2012 году, когда занимал должность гендиректора в клубе.
    • Незадолго до этого нападающий Артeм Дзюба, выступавший тогда за красно-белых, назвал испанского специалиста «тренеришкой».

    Новости по теме
    Ледяхов оценил уровень Абаскаля и назвал оптимального кандидата на замену испанцу
    В КДК рассказали о влиянии извинений Абаскаля на решение о дисквалификации
    Губерниев высказался о заговоре против «Спартака» после дисквалификации Абаскаля 1
    Источник: Metaratings.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:58
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1767

      Taps 10 минут назад

      Не все шлюхи одинаково дают ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3865

      FRZZ 58 минут назад

      Зарема хорошо под...бнула Карпина.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +58809

      MaxRnD > FRZZ 23 минуты назад

      1. Карпин в Спартке показывал результаты хуже, чем Эмери ?
      2. Эмери показал со Спартаком в РПЛ и ЕК выдающиеся результаты ?
      3. Поставь в туже "Севилью" или "АВ" тренерами Родимова/Хохлова, так и они за счёт качества состава и определённого финансового задела ещё успеют что-нибудь выиграть перед тем, как команда начнёт разваливаться.
      4. Нынешняя разница мастерства и уровня футболистов Ростова и АВ - 600 млн евро, т.е. это даже сравнивать нельзя

      Так в чём т.н. "хорошесть" подъ..бки невменяемой бабы ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +485

      лошадка35 1 час назад

      Такое же наказание получил и Абаскаль, но об этом Федунья тактично умолчала

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6730

      Эном айс 1 час назад

      Подспудная цитата .
      Уважение к Артематию крепнет с годами.)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2759

      evgevg13 1 час назад

      Баба не может простить Карпину, что он в своё время её фаворита выгнал?

      3
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+