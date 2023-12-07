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  • Зарема — об Эмери и Карпине: «Не все тренеришки одинаково эффективны»

Зарема — об Эмери и Карпине: «Не все тренеришки одинаково эффективны»

7 декабря 2023, 15:58
10

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, Зарема Салихова, оценила наказание для главного тренера «Ростова» Валерия Карпина за высказывания после матча 17-го тура РПЛ с ЦСКА.

«Эмери вынес «Манчестер Сити», а Карпина вынес КДК. Не все тренеришки одинаково эффективны», – сказала Салихова.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин был дисквалифицирован на два матча РПЛ, на один из которых – условно, из-за слов о дебилах, после игры с ЦСКА, в котором его команда потерпела поражение 0:2. Так он охарактеризовал тех, кто принял решение проводить матчи в условиях снегопада.

«Астон Вилла», которую возглавляет Унаи Эмери, накануне обыграла действующего чемпиона Англии «Манчестер Сити» (1:0) в игре 15-го тура АПЛ.

  • Карпин уволил Эмери с поста главного тренера «Спартака» в 2012 году, когда занимал должность гендиректора в клубе.
  • Незадолго до этого нападающий Артeм Дзюба, выступавший тогда за красно-белых, назвал испанского специалиста «тренеришкой».

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Ростов ЦСКА Спартак Астон Вилла Манчестер Сити Дзюба Артем Эмери Унаи Карпин Валерий Салихова Зарема
Комментарии (10)
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evgevg13
1701954423
Баба не может простить Карпину, что он в своё время её фаворита выгнал?
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Эном айс
1701954673
Подспудная цитата . Уважение к Артематию крепнет с годами.)
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лошадка35
1701954959
Такое же наказание получил и Абаскаль, но об этом Федунья тактично умолчала
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Taps
1701959348
Не все шлюхи одинаково дают ...
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Валерий39
1702047889
Может, хватит уже тиражировать подколки от Салиховой в стиле "Сам дурак"? Ну, не блещет она остроумием. Неужели до сих пор не ясно?
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