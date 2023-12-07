Зарема — об Эмери и Карпине: «Не все тренеришки одинаково эффективны»

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, Зарема Салихова, оценила наказание для главного тренера «Ростова» Валерия Карпина за высказывания после матча 17-го тура РПЛ с ЦСКА.

«Эмери вынес «Манчестер Сити», а Карпина вынес КДК. Не все тренеришки одинаково эффективны», – сказала Салихова.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин был дисквалифицирован на два матча РПЛ, на один из которых – условно, из-за слов о дебилах, после игры с ЦСКА, в котором его команда потерпела поражение 0:2. Так он охарактеризовал тех, кто принял решение проводить матчи в условиях снегопада.

«Астон Вилла», которую возглавляет Унаи Эмери, накануне обыграла действующего чемпиона Англии «Манчестер Сити» (1:0) в игре 15-го тура АПЛ.