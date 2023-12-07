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    • КДК подтвердил правильность удаления Мойзеса в матче Кубка России

    КДК подтвердил правильность удаления Мойзеса в матче Кубка России

    Глава контрольнодисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что защитник ЦСКА Мойзес был правильно удален в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с «Ростовом».

    «ЭСК дала заключение, что Мойзес был удален правильно. КДК не отменил красную карточку, футболист пропустит следующий матч в Кубке», – сказал Григорьянц.

    • Матч проходил в Ростове-на-Дону и закончился со счетом 1:1.
    • С 72й минуты встречи гости играли вдесятером после удаления Мойзеса за игру рукой. ЦСКА позже подал заявление в КДК об отмене красной карточки.
    • Защитник не сможет принять участия в ответной игре с «Ростовом», которая запланирована на март.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 15:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14

      Уббeй Уpода 1 час назад

      А с какого фуя нам стало нельзя останавливать мячи руками ? Деньги Гинера уже закончились ?

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