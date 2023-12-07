КДК подтвердил правильность удаления Мойзеса в матче Кубка России

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что защитник ЦСКА Мойзес был правильно удален в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с «Ростовом».

«ЭСК дала заключение, что Мойзес был удален правильно. КДК не отменил красную карточку, футболист пропустит следующий матч в Кубке», – сказал Григорьянц.