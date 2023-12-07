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    Быстров дал совет «Зениту» по изменению игрового стиля

    Владимир Быстров считает, что «Зенит» в этом сезоне играет недостаточно агрессивно.

    «То, что «Зенит» пока не вышел на свой привычный уровень – факт. Остаюсь при своем мнении, что «Зениту» надо играть в четыре защитника и выглядеть более агрессивно.

    Конечно, тренерскому штабу виднее, но мне бы хотелось видеть в исполнении «Зенита» больше атакующей игры», – сказал Быстров.

    • «Зенит» забил 34 гола в 17 турах РПЛ – больше только у «Крыльев Советов» (36).
    • Петербуржцы идут на 2-м месте в таблице чемпионата, отставая на 2 очка от «Краснодара».

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    Источник: Bobsoccer

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20886

      ilichkadr 1 час назад

      Пора на бразильскую систему 4-2-4?

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