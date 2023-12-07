Быстров дал совет «Зениту» по изменению игрового стиля

Владимир Быстров считает, что «Зенит» в этом сезоне играет недостаточно агрессивно.

«То, что «Зенит» пока не вышел на свой привычный уровень – факт. Остаюсь при своем мнении, что «Зениту» надо играть в четыре защитника и выглядеть более агрессивно.

Конечно, тренерскому штабу виднее, но мне бы хотелось видеть в исполнении «Зенита» больше атакующей игры», – сказал Быстров.