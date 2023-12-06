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  • Арендованный «Тюменью» игрок «Спартака» раскритиковал Fan ID

Арендованный «Тюменью» игрок «Спартака» раскритиковал Fan ID

6 декабря 2023, 13:31
4

Нападающий «Тюмени» Виталий Шитов дал негативную оценку внедрению Карты болельщика на матчах РПЛ. Он выступает в сибирском клубе на правах аренды из «Спартака».

«Помогает ли то, что в Первой лиге нет Fan ID? Футболистам приятнее играть, когда есть активный фанатский сектор. Что касается самого «Спартака», то, когда на трибунах были активные болельщики, даже со стороны ты чувствовал ту поддержку, которую они давали. Наверное, Fan ID не помог стать лучше футболу.

То есть я не поддерживаю Fan ID? Возможно, кому-то от этого стало выгоднее или лучше. Но как футболист я считаю, что это убило футбол», – сказал Шитов.

  • В текущем сезоне Мелбет Первой лиги 20-летний Шитов провел 19 матчей, в которых забил 4 мяча.
  • «Тюмень» занимает четвертое место в турнире с 35 очками после 20 игр.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Первая лига Россия. Премьер-лига Тюмень Спартак Шитов Виталий
Комментарии (4)
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BarStep
1701864302
А может быть идиотская реакция «активного» фандвижа на паспорт болельщика убила эту нужную вам «поддержку»?! Не задумывался, арендованный Тюменью?
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