Арендованный «Тюменью» игрок «Спартака» раскритиковал Fan ID

Нападающий «Тюмени» Виталий Шитов дал негативную оценку внедрению Карты болельщика на матчах РПЛ. Он выступает в сибирском клубе на правах аренды из «Спартака».

«Помогает ли то, что в Первой лиге нет Fan ID? Футболистам приятнее играть, когда есть активный фанатский сектор. Что касается самого «Спартака», то, когда на трибунах были активные болельщики, даже со стороны ты чувствовал ту поддержку, которую они давали. Наверное, Fan ID не помог стать лучше футболу.

То есть я не поддерживаю Fan ID? Возможно, кому-то от этого стало выгоднее или лучше. Но как футболист я считаю, что это убило футбол», – сказал Шитов.