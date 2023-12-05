Экс-игрок «Ахмата» Иванов оценил провокацию Бериши: «Я бы по лбу дал»

Бывший полузащитник «Ахмата» Олег Иванов дал оценку провокации игрока команды Бернарда Бериши.

После 1-го гола «Ахмата» Бериша прыгнул в техническую зону «Спартака».

Главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль толкнул хавбека и получил красную карточку.

Поведение обоих оценит КДК РФС.

– Матч не смотрел, но видел эпизод. Знаю Бернарда, играли вместе. Потом написал Андрею Семенову: «Что должно случиться, чтобы я или ты так поступили?». Чужая душа – потемки. Для меня это неприемлемо, хотя Бериша – мой товарищ. Считаю, что отношение к старшему, к тренеру должно быть другим. Хотя они приблизительно одного возраста. Но по статусу это неприемлемо.

– Как бы вы поступили, если так прыгнули против вас?

– Я бы по лбу дал.

– А против вашего тренера?

– Честно говоря, лет семь назад такой футболист здоровым с поля точно бы не ушел, как минимум с повреждением. Тут надо спрашивать футболистов «Спартака», почему Бернард спокойно доиграл. Раньше, когда я играл в Грозном, меня удаляли, в игре со «Спартаком» все играли от ножа и переворачивали матчи. Думаю, в другой ситуации Бериша бы не доиграл.

– Зачем тренеру отвечать на такое?

– Я бы тоже не сдержался, когда кто‑то так летит. На видео всe ясно, что тут скрывать. Это красная карточка для игрока, жесткая провокация. Если бы Абаскаль не видел его и не сделал шаг в сторону, то мог бы и без ног остаться.

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