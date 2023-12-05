Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Экс-игрок «Ахмата» Иванов оценил провокацию Бериши: «Я бы по лбу дал»

Экс-игрок «Ахмата» Иванов оценил провокацию Бериши: «Я бы по лбу дал»

5 декабря 2023, 20:07
4

Бывший полузащитник «Ахмата» Олег Иванов дал оценку провокации игрока команды Бернарда Бериши.

  • После 1-го гола «Ахмата» Бериша прыгнул в техническую зону «Спартака».
  • Главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль толкнул хавбека и получил красную карточку.
  • Поведение обоих оценит КДК РФС.

– Матч не смотрел, но видел эпизод. Знаю Бернарда, играли вместе. Потом написал Андрею Семенову: «Что должно случиться, чтобы я или ты так поступили?». Чужая душа – потемки. Для меня это неприемлемо, хотя Бериша – мой товарищ. Считаю, что отношение к старшему, к тренеру должно быть другим. Хотя они приблизительно одного возраста. Но по статусу это неприемлемо.

– Как бы вы поступили, если так прыгнули против вас?

– Я бы по лбу дал.

– А против вашего тренера?

– Честно говоря, лет семь назад такой футболист здоровым с поля точно бы не ушел, как минимум с повреждением. Тут надо спрашивать футболистов «Спартака», почему Бернард спокойно доиграл. Раньше, когда я играл в Грозном, меня удаляли, в игре со «Спартаком» все играли от ножа и переворачивали матчи. Думаю, в другой ситуации Бериша бы не доиграл.

– Зачем тренеру отвечать на такое?

– Я бы тоже не сдержался, когда кто‑то так летит. На видео всe ясно, что тут скрывать. Это красная карточка для игрока, жесткая провокация. Если бы Абаскаль не видел его и не сделал шаг в сторону, то мог бы и без ног остаться.

Новый тур АПЛ в середине недели: следите за главными матчами и успейте использовать бонус!

Еще по теме:
Бериша описал Черчесова одним прилагательным 1
Экс-игрок «Ахмата» Бериша нашел новый клуб в Европе 1
Бериша готов вернуться в «Ахмат» – с ним расторгли контракт три недели назад
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Косово. Суперлига Спартак Ахмат Иванов Олег Бериша Бернард
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Fialet
1701801250
Иванов прав. Пистдить таких беришей надо. Тем более это косово - албанец, из за этих тварей пиндосы Белград бомбили. А Россия сопли жевала.
Ответить
шахта Заполярная
1701807251
Прав Иванов на все 100%. И так думают все адекватные люди. А такие псевдо-болелы как тимоти, их главная задача накидать дерьма на вентилятор, которого у них в избытке.
Ответить
Константин-Шапкин-google
1701856428
Пенчища этот прыгун точно заслужил. И фофанов от всей команды
Ответить
Главные новости
Радимов – об игроке сборной России: «Ему нужно помочь»
07:10
Шнякин: «В истории с трансфером Головина в РПЛ меня возмущает одна вещь»
05:53
1
Названы пять клубов, проявлявших интерес к Батракову этим летом
05:32
2
Во Франции оценили игру Сафонова в матче Лиги чемпионов со «Слованом»
05:05
1
Файзулин стал миллиардером после завершения карьеры: раскрыто, на чем он заработал
04:24
3
Слуцкий назвал имя россиянина, который уедет в Европу вслед за Батраковым
03:54
Батраков получил одну из самых низких оценок среди игроков «Галатасарая» за матч со «Спортингом» в ЛЧ
03:17
3
Слуцкий признался, кого из российских футболистов мечтает потренировать – он назвал три фамилии
01:30
1
Сафонов получил одну из самых низких оценок среди игроков «ПСЖ» за матч со «Слованом»
00:39
1
Статистика Батракова в матче ЛЧ против «Спортинга»: россиянин допустил 10 потерь
00:18
4
Все новости
Все новости
Слуцкий назвал имя россиянина, который уедет в Европу вслед за Батраковым
03:54
Слуцкий признался, кого из российских футболистов мечтает потренировать – он назвал три фамилии
01:30
1
Игрок «Зенита» получил вызов в сборную Бразилии
01:14
Радимов потребовал объяснений из-за неназначенного пенальти на Соболеве в игре с ЦСКА
Вчера, 23:15
8
Бубнов – о Головине: «Что он здесь забыл? Переоценен нами очень сильно»
Вчера, 22:38
3
Олейников объяснил, почему принял решение о переходе в ЦСКА
Вчера, 22:12
2
Батраков назвал 5 российских игроков, которые могут уехать в Европу
Вчера, 21:48
5
С двух клубов из России сняли запрет на новичков перед закрытием трансферного окна
Вчера, 21:26
1
ЦСКА получил предложение по Гонду
Вчера, 20:43
8
Батраков рассказал о реакции Подшибякиной на трансфер в «Галатасарай»
Вчера, 20:32
4
Губерниев двумя словами описал трансфер Головина в «Спартак»
Вчера, 19:55
2
ФотоНовичок ЦСКА Олейников сделал фото с Бабаевым
Вчера, 19:31
2
Видео«Добро пожаловать домой»: ЦСКА объявил о трансфере игрока
Вчера, 19:06
4
Лещенко – о российском футболисте: «Я его поклонник, давно таких не было»
Вчера, 18:50
1
Мостовой оценил трансфер Головина в «Спартак» за 19 миллионов
Вчера, 18:22
7
Губерниев ответил, что может помешать «Краснодару» стать чемпионом
Вчера, 17:55
3
Экс-тренер ЦСКА – о подписании Олейникова: «Некрасивая история»
Вчера, 17:40
2
Батраков – об РПЛ: «Уровень падает, мы не можем прогрессировать»
Вчера, 17:32
10
Раскрыты обстоятельства, при которых Олейников отказал «Рубину» ради ЦСКА
Вчера, 16:52
7
Зобнин назвал легионера «Спартака», с которого все должны брать пример
Вчера, 16:41
8
Слуцкий ответил, кто лучше – Акинфеев или Сафонов
Вчера, 16:23
4
Игрок «Крыльев Советов» подписал контракт с ЦСКА
Вчера, 15:51
Стало известно, продолжит ли Дзюба карьеру
Вчера, 15:38
4
«Такого больше не будет»: Бубнов назвал самого фартового игрока и тренера в истории России
Вчера, 15:32
4
Бывший советник Федуна оценил возможный переход Головина в «Спартак»
Вчера, 15:14
3
Агент Головина ответил, перейдет ли игрок в «Спартак»
Вчера, 14:51
6
Во Франции высказались по поводу возможного трансфера Головина в «Спартак»
Вчера, 14:18
6
Слуцкий раскрыл, какой совет дал Головину по поводу предложений из РПЛ
Вчера, 14:00
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+