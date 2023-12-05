Экс-игрок «Ахмата» Иванов оценил провокацию Бериши: «Я бы по лбу дал»

Прав Иванов на все 100%. И так думают все адекватные люди. А такие псевдо-болелы как тимоти, их главная задача накидать дерьма на вентилятор, которого у них в избытке.
Бывший полузащитник «Ахмата» Олег Иванов дал оценку провокации игрока команды Бернарда Бериши.
- После 1-го гола «Ахмата» Бериша прыгнул в техническую зону «Спартака».
- Главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль толкнул хавбека и получил красную карточку.
- Поведение обоих оценит КДК РФС.
– Матч не смотрел, но видел эпизод. Знаю Бернарда, играли вместе. Потом написал Андрею Семенову: «Что должно случиться, чтобы я или ты так поступили?». Чужая душа – потемки. Для меня это неприемлемо, хотя Бериша – мой товарищ. Считаю, что отношение к старшему, к тренеру должно быть другим. Хотя они приблизительно одного возраста. Но по статусу это неприемлемо.
– Как бы вы поступили, если так прыгнули против вас?
– Я бы по лбу дал.
– А против вашего тренера?
– Честно говоря, лет семь назад такой футболист здоровым с поля точно бы не ушел, как минимум с повреждением. Тут надо спрашивать футболистов «Спартака», почему Бернард спокойно доиграл. Раньше, когда я играл в Грозном, меня удаляли, в игре со «Спартаком» все играли от ножа и переворачивали матчи. Думаю, в другой ситуации Бериша бы не доиграл.
– Зачем тренеру отвечать на такое?
– Я бы тоже не сдержался, когда кто‑то так летит. На видео всe ясно, что тут скрывать. Это красная карточка для игрока, жесткая провокация. Если бы Абаскаль не видел его и не сделал шаг в сторону, то мог бы и без ног остаться.