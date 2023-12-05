Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Форвард «Милана» Леау удивил нарядом на церемонии награждения в Италии

Форвард «Милана» Леау удивил нарядом на церемонии награждения в Италии

5 декабря 2023, 13:06
4

Нападающий «Милана» Рафаэль Леау пришел в юбке на церемонию награждения Gran Gala del Calcio 2023, на которой вручались призы лучшим игрокам по итогам сезона-2022/23. Он получил награду, как участник символической сборной.

Лучшим игроком сезона был признан Виктор Осимхен из «Наполи».

В символическую сборную попали: Меньян («Милан»), Ди Лоренцо («Наполи»), Бастони («Интер»), Ким Мин-Джэ («Наполи», перешел в «Баварию»), Тео Эрнандес («Милан»), Барелла («Интер»), Лоботка («Наполи»), Чалханоглу («Интер»), Кварацхелия («Наполи»), Осимхен («Наполи»), Леау («Милан»).

Новый тур АПЛ в середине недели: следите за главными матчами и успейте использовать бонус!

Еще по теме:
Канчельскис высказался о шансах Хвичи выиграть «Золотой мяч»
Букмекеры определили явного фаворита на получение «Золотого мяча» в 2026 году 6
Платини объяснил, в чем Хвича превзошел Мбаппе в борьбе за «Золотой мяч» 3
Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Милан Интер Наполи Леау Рафаэль Кварацхелия Хвича Спаллетти Лучано
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1701771482
Хорошо, что не в радужных цветах.
Ответить
ArReal
1701777243
Что значит удивил? я бы удивился если бы он два красных диплома принес, вакцину от рака придумал или всю зарплату голодным детям Либерии пожертвовал...А так...вообще ничего удивительного....там явно пустота в голове...Самое смешное, что он ПОРТУГАЛЕЦ - вот так вот сейчас выглядят современные португальцы немцы французы и бельгийцы...с ними и воевать не надо - можно просто подождать лет 50...
Ответить
GermanVo
1701777302
Странно, что в брюках, а не в колготках.
Ответить
Эльвин-Насруллаев-google
1701791450
Трансформер
Ответить
Главные новости
Радимов – об игроке сборной России: «Ему нужно помочь»
07:10
Шнякин: «В истории с трансфером Головина в РПЛ меня возмущает одна вещь»
05:53
1
Названы пять клубов, проявлявших интерес к Батракову этим летом
05:32
2
Во Франции оценили игру Сафонова в матче Лиги чемпионов со «Слованом»
05:05
1
Файзулин стал миллиардером после завершения карьеры: раскрыто, на чем он заработал
04:24
3
Слуцкий назвал имя россиянина, который уедет в Европу вслед за Батраковым
03:54
Батраков получил одну из самых низких оценок среди игроков «Галатасарая» за матч со «Спортингом» в ЛЧ
03:17
3
Слуцкий признался, кого из российских футболистов мечтает потренировать – он назвал три фамилии
01:30
1
Сафонов получил одну из самых низких оценок среди игроков «ПСЖ» за матч со «Слованом»
00:39
1
Статистика Батракова в матче ЛЧ против «Спортинга»: россиянин допустил 10 потерь
00:18
4
Все новости
Все новости
Суперкубок Италии изменил формат
Вчера, 08:54
1
Бывший тренер «Спартака» вернется в «Фиорентину»
7 сентября
4
«Фиорентина» уволила главного тренера после 3 поражений на старте Серии A
7 сентября
1
Серия А. «Интер» выиграл матч у команды Аллегри с 0:2 (3:2)
5 сентября
Ван Бастен ответил, сколько бы сейчас он стоил
5 сентября
Объявлено решение о будущем 40-летнего Модрича в сборной Хорватии
5 сентября
1
Стало известно, почему Энрике не ушел из «Зенита» в «Рому»
4 сентября
2
39-летний Варди может вернуться в АПЛ
4 сентября
1
ФотоЭль-Шаарави нашел новый клуб
3 сентября
1
В «Роме» прояснили ситуацию со срывом трансфера зенитовца Энрике
3 сентября
6
Клуб Гаттузо избавился от экс-спартаковца
1 сентября
5
Фото«Ньюкасл» отправил в аренду немца, купленного за 85 миллионов
1 сентября
1
Фото«Ювентус» арендовал хавбека сборной Сенегала у клуба АПЛ
1 сентября
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
1 сентября
19
Фото«Милан» арендовал вингера из АПЛ с правом выкупа за 40+ миллионов
1 сентября
2
Фото«Челси» купил 18-летнего игрока сборной Италии за 47 миллионов
1 сентября
Переход Энрике из «Зенита» в «Рому» под угрозой срыва
1 сентября
4
«Зенит» определил два условия для продажи Энрике
1 сентября
6
Серия А. «Рома» разгромила «Лечче», «Болонья» Тедеско проиграла второй матч подряд
31 августа
«Порту» арендовал нападающего «Милана»
31 августа
Самый дорогой футболист «Ювентуса» выбыл на три месяца
31 августа
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
31 августа
16
«Челси» может перехватить у «Реала» полузащитника сборной Франции
31 августа
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
31 августа
5
«Челси» согласовал трансфер 18-летнего защитника за 40 миллионов
31 августа
Энрике близок к уходу из «Зенита»
31 августа
9
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
30 августа
5
«Галатасарай» Батракова купил игрока за 38 миллионов
30 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+