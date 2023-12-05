Форвард «Милана» Леау удивил нарядом на церемонии награждения в Италии

Нападающий «Милана» Рафаэль Леау пришел в юбке на церемонию награждения Gran Gala del Calcio 2023, на которой вручались призы лучшим игрокам по итогам сезона-2022/23. Он получил награду, как участник символической сборной.

Лучшим игроком сезона был признан Виктор Осимхен из «Наполи».

В символическую сборную попали: Меньян («Милан»), Ди Лоренцо («Наполи»), Бастони («Интер»), Ким Мин-Джэ («Наполи», перешел в «Баварию»), Тео Эрнандес («Милан»), Барелла («Интер»), Лоботка («Наполи»), Чалханоглу («Интер»), Кварацхелия («Наполи»), Осимхен («Наполи»), Леау («Милан»).

Лучшим тренером стал Лучано Спаллетти, а лучшей командой – «Наполи».

Грузинский хавбек «Наполи» Хвича Кварацхелия также получил приз за лучший гол, который он забил в ворота «Аталанты» 11 марта.

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