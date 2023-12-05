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    • Форвард «Милана» Леау удивил нарядом на церемонии награждения в Италии

    Форвард «Милана» Леау удивил нарядом на церемонии награждения в Италии

    Нападающий «Милана» Рафаэль Леау пришел в юбке на церемонию награждения Gran Gala del Calcio 2023, на которой вручались призы лучшим игрокам по итогам сезона-2022/23. Он получил награду, как участник символической сборной.

    Лучшим игроком сезона был признан Виктор Осимхен из «Наполи».

    В символическую сборную попали: Меньян («Милан»), Ди Лоренцо («Наполи»), Бастони («Интер»), Ким Мин-Джэ («Наполи», перешел в «Баварию»), Тео Эрнандес («Милан»), Барелла («Интер»), Лоботка («Наполи»), Чалханоглу («Интер»), Кварацхелия («Наполи»), Осимхен («Наполи»), Леау («Милан»).

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 13:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1988

      GermanVo 16 минут назад

      Странно, что в брюках, а не в колготках.

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      Ответить
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      Рейтинг: +6648

      AtticusFinch 17 минут назад

      Что значит удивил? я бы удивился если бы он два красных диплома принес, вакцину от рака придумал или всю зарплату голодным детям Либерии пожертвовал...А так...вообще ничего удивительного....там явно пустота в голове...Самое смешное, что он ПОРТУГАЛЕЦ - вот так вот сейчас выглядят современные португальцы немцы французы и бельгийцы...с ними и воевать не надо - можно просто подождать лет 50...

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      Рейтинг: +25436

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Хорошо, что не в радужных цветах.

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