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    Карпин – о возможной дисквалификации: «Не пойму, за что?»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин не ожидает дисквалификации за сказанное после поражения от ЦСКА (0:2).

    • По окончании матча в Москве Карпин заявил: «Надо быть дебилом, чтобы играть в такую погоду».
    • Тренера «Ростова» могут наказать за «оскорбительное поведение в отношении официальных лиц».
    • Его, скорее всего, дисквалифицируют на 2 игры РПЛ.

    – Вы достаточно жестко высказывались о принятом решении. Сейчас не жалеете об этом?

    – Нет, не жалею.

    – Ну а как же возможная дисквалификация?

    – За что?

    – За оскорбления.

    – Кого?

    – Если бы я знал.

    – Вот и я не знаю. Поэтому не пойму, за что меня, как говорят, могут дисквалифицировать. За оскорбления? Тогда объясните – кого я оскорбил?

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    Источник: Sport24

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    04.12.2023 21:21
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    Комментарии18
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    • ...
      Рейтинг: +12722

      BRO_football 2 часа назад

      Футболисты, скорее всего, обиделись. Они же и играли в такую погоду. Причём, и твои футболисты тоже, Валера. А ты сразу "дебилы"!
      Этот аргумент могут за уши притянуть, если вдруг будут выносить решение о дисквалификации.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2849

      serglider > BRO_football 1 час назад

      Футболеры не могли обидется на Карпушу, так как посыл был конкретный к лицам "разрешившим" играть на таком поле и в такую погоду! Это могли быть только судьи матча и представители РФС, которых Карпуша неоднократно называл дебилами))) К стати, за публичное оскорбление, мог и административку схлопотать в виде штрафа, общественных работ или ареста, суток на 15)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6646

      AtticusFinch 3 часа назад

      Придумают...ты ж не из Питера)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +714

      TIMOTHY 4 часа назад

      А надо было долбоящерами! А они услышать хотели идиоты!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +11910

      alex1951 > TIMOTHY 3 часа назад

      :-)))!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11910

      alex1951 4 часа назад

      Но тут на Карпушу еще и поражение повлияло .....А ,что касается оскорблений ,то это детский лепет ,с использованием вполне литературных слов...
      В росфутболе есть такие мальчики,которые так задвинут ,что ушки завянут....

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +714

      TIMOTHY > alex1951 4 часа назад

      Если бы Ростов выиграл то все равно Валера назвал бы их баранами! Точняк...футболистов калечить на таких полях в такую погоду,это надо уметь во вред

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +714

      TIMOTHY 4 часа назад

      Дебилов назвал дебилами))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22603

      Cleaner 4 часа назад

      За ХАМСТВО, Валера, за хамство...(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1797

      Дубина 4 часа назад

      Газпрому виднее - так нужно!
      У них свои правили в газпром лиге.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1234

      The only one 4 часа назад

      А что, футбольные функционеры на правду обиделись?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2814

      Красногвардейчик 4 часа назад

      Карпин отупел пока жил в колхозе)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6920

      fakeid > Красногвардейчик 4 часа назад

      6 лет в тарасофке провёл. а там и навоз, и визги. ещё бы не отупел)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3216

      Suvorov71 > fakeid 4 часа назад

      Ну что от вас сударь так воняет, вы не помойный?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +58096

      MaxRnD > Красногвардейчик 4 часа назад

      Дулин, ты там поаккуратнее на заводе, ибо теперь за нахождение в цеху в стрингах и с тремя павлиньими перьями в заднице могут и ласты завернуть, а если игогокать и лягаться при этом начнёшь, то сразу на дурку вывезут

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +400

      Strig > Красногвардейчик 4 часа назад

      сам то понял чё сказал?

      1
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      ...
      Рейтинг: +5004

      шахта Заполярная > Suvorov71 4 часа назад

      Этот вид грязных трудно с кем то перепутать. У них особая вонь, питорская

      1
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      Рейтинг: +4431

      Yurok161 > MaxRnD 3 часа назад

      Этот додик комнатный уже давно в дурке чалится. Санитары просто не уследили и он до клавиатуры дорвался.

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