Карпин – о возможной дисквалификации: «Не пойму, за что?»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин не ожидает дисквалификации за сказанное после поражения от ЦСКА (0:2).
- По окончании матча в Москве Карпин заявил: «Надо быть дебилом, чтобы играть в такую погоду».
- Тренера «Ростова» могут наказать за «оскорбительное поведение в отношении официальных лиц».
- Его, скорее всего, дисквалифицируют на 2 игры РПЛ.
– Вы достаточно жестко высказывались о принятом решении. Сейчас не жалеете об этом?
– Нет, не жалею.
– Ну а как же возможная дисквалификация?
– За что?
– За оскорбления.
– Кого?
– Если бы я знал.
– Вот и я не знаю. Поэтому не пойму, за что меня, как говорят, могут дисквалифицировать. За оскорбления? Тогда объясните – кого я оскорбил?
Источник: Sport24