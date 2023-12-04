Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Карпин – о возможной дисквалификации: «Не пойму, за что?»

4 декабря 2023, 21:21
13

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин не ожидает дисквалификации за сказанное после поражения от ЦСКА (0:2).

  • По окончании матча в Москве Карпин заявил: «Надо быть дебилом, чтобы играть в такую погоду».
  • Тренера «Ростова» могут наказать за «оскорбительное поведение в отношении официальных лиц».
  • Его, скорее всего, дисквалифицируют на 2 игры РПЛ.

– Вы достаточно жестко высказывались о принятом решении. Сейчас не жалеете об этом?

– Нет, не жалею.

– Ну а как же возможная дисквалификация?

– За что?

– За оскорбления.

– Кого?

– Если бы я знал.

– Вот и я не знаю. Поэтому не пойму, за что меня, как говорят, могут дисквалифицировать. За оскорбления? Тогда объясните – кого я оскорбил?

Еще по теме:
Гусев оценил словами Газзаева совмещение Карпина: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит» 12
Генич сказал, как изменилось «Динамо» при Шварце
Карпин впервые высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай» 1
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Ростов ЦСКА Карпин Валерий
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногвардейчик
1701714368
Карпин отупел пока жил в колхозе)))
Ответить
Дубина
1701715371
Газпрому виднее - так нужно! У них свои правили в газпром лиге.
Ответить
alex1951
1701716394
Но тут на Карпушу еще и поражение повлияло .....А ,что касается оскорблений ,то это детский лепет ,с использованием вполне литературных слов... В росфутболе есть такие мальчики,которые так задвинут ,что ушки завянут....
Ответить
ArReal
1701718725
Придумают...ты ж не из Питера)
Ответить
BRO_football
1701721796
Футболисты, скорее всего, обиделись. Они же и играли в такую погоду. Причём, и твои футболисты тоже, Валера. А ты сразу "дебилы"! Этот аргумент могут за уши притянуть, если вдруг будут выносить решение о дисквалификации.
Ответить
BarStep
1701751339
Домой собрался.. На свою третью родину, к ваське поближе! Или она (Родина), для него уже первая?!
Ответить
моэм
1701755432
И вправду не за что наказывать ...ведь КДК или РФС при разбирательстве будет вынуждено кого то же официально определить лицо названное дебилом ....а российский дебил даже если он полный дебил . никогда не согласится назвать себя дебилом.....хотя называй не называй . а народ и так их знает и по лицам и по именам .
Ответить
Главные новости
Радимов – об игроке сборной России: «Ему нужно помочь»
07:10
Шнякин: «В истории с трансфером Головина в РПЛ меня возмущает одна вещь»
05:53
1
Названы пять клубов, проявлявших интерес к Батракову этим летом
05:32
2
Во Франции оценили игру Сафонова в матче Лиги чемпионов со «Слованом»
05:05
1
Файзулин стал миллиардером после завершения карьеры: раскрыто, на чем он заработал
04:24
3
Слуцкий назвал имя россиянина, который уедет в Европу вслед за Батраковым
03:54
Батраков получил одну из самых низких оценок среди игроков «Галатасарая» за матч со «Спортингом» в ЛЧ
03:17
3
Слуцкий признался, кого из российских футболистов мечтает потренировать – он назвал три фамилии
01:30
1
Сафонов получил одну из самых низких оценок среди игроков «ПСЖ» за матч со «Слованом»
00:39
1
Статистика Батракова в матче ЛЧ против «Спортинга»: россиянин допустил 10 потерь
00:18
4
Все новости
Все новости
Слуцкий назвал имя россиянина, который уедет в Европу вслед за Батраковым
03:54
Слуцкий признался, кого из российских футболистов мечтает потренировать – он назвал три фамилии
01:30
1
Игрок «Зенита» получил вызов в сборную Бразилии
01:14
Радимов потребовал объяснений из-за неназначенного пенальти на Соболеве в игре с ЦСКА
Вчера, 23:15
8
Бубнов – о Головине: «Что он здесь забыл? Переоценен нами очень сильно»
Вчера, 22:38
3
Олейников объяснил, почему принял решение о переходе в ЦСКА
Вчера, 22:12
2
Батраков назвал 5 российских игроков, которые могут уехать в Европу
Вчера, 21:48
5
С двух клубов из России сняли запрет на новичков перед закрытием трансферного окна
Вчера, 21:26
1
ЦСКА получил предложение по Гонду
Вчера, 20:43
8
Батраков рассказал о реакции Подшибякиной на трансфер в «Галатасарай»
Вчера, 20:32
4
Губерниев двумя словами описал трансфер Головина в «Спартак»
Вчера, 19:55
2
ФотоНовичок ЦСКА Олейников сделал фото с Бабаевым
Вчера, 19:31
2
Видео«Добро пожаловать домой»: ЦСКА объявил о трансфере игрока
Вчера, 19:06
4
Лещенко – о российском футболисте: «Я его поклонник, давно таких не было»
Вчера, 18:50
1
Мостовой оценил трансфер Головина в «Спартак» за 19 миллионов
Вчера, 18:22
7
Губерниев ответил, что может помешать «Краснодару» стать чемпионом
Вчера, 17:55
3
Экс-тренер ЦСКА – о подписании Олейникова: «Некрасивая история»
Вчера, 17:40
2
Батраков – об РПЛ: «Уровень падает, мы не можем прогрессировать»
Вчера, 17:32
10
Раскрыты обстоятельства, при которых Олейников отказал «Рубину» ради ЦСКА
Вчера, 16:52
7
Зобнин назвал легионера «Спартака», с которого все должны брать пример
Вчера, 16:41
8
Слуцкий ответил, кто лучше – Акинфеев или Сафонов
Вчера, 16:23
4
Игрок «Крыльев Советов» подписал контракт с ЦСКА
Вчера, 15:51
Стало известно, продолжит ли Дзюба карьеру
Вчера, 15:38
4
«Такого больше не будет»: Бубнов назвал самого фартового игрока и тренера в истории России
Вчера, 15:32
4
Бывший советник Федуна оценил возможный переход Головина в «Спартак»
Вчера, 15:14
3
Агент Головина ответил, перейдет ли игрок в «Спартак»
Вчера, 14:51
6
Во Франции высказались по поводу возможного трансфера Головина в «Спартак»
Вчера, 14:18
6
Слуцкий раскрыл, какой совет дал Головину по поводу предложений из РПЛ
Вчера, 14:00
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+