Карпин – о возможной дисквалификации: «Не пойму, за что?»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин не ожидает дисквалификации за сказанное после поражения от ЦСКА (0:2).

По окончании матча в Москве Карпин заявил: «Надо быть дебилом, чтобы играть в такую погоду».

Тренера «Ростова» могут наказать за «оскорбительное поведение в отношении официальных лиц».

Его, скорее всего, дисквалифицируют на 2 игры РПЛ.

– Вы достаточно жестко высказывались о принятом решении. Сейчас не жалеете об этом?

– Нет, не жалею.

– Ну а как же возможная дисквалификация?

– За что?

– За оскорбления.

– Кого?

– Если бы я знал.

– Вот и я не знаю. Поэтому не пойму, за что меня, как говорят, могут дисквалифицировать. За оскорбления? Тогда объясните – кого я оскорбил?